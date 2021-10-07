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德州超嚴「心跳法案」禁懷孕6周墮胎　美法官臨時喊停：絕不支持

▲▼ 美國德州2019年有團體群聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州2019年有團體群聚抗議墮胎限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德州奧斯汀（Austin）聯邦地區法院法官擋下了德州「心跳法案」，該法案禁止婦女在懷孕6周後，也就是胎兒出現心跳後墮胎，就連因性侵、亂倫受孕者也不例外。法官表示，「本庭不會再一天地支持這種剝奪如此重要權利的冒犯行為。」

根據《路透社》報導，奧斯汀聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）6日暫時擋下引發爭議的「德州心跳法」施行，該法禁止婦女在懷孕6周後，也就是胎兒出現心跳後墮胎，就連因性侵、亂倫受孕者也不例外，甚至鼓勵大眾控告幫助實施墮胎的人，勝訴還有至少1萬美元（約新台幣28萬元）獎金可領。

皮特曼表示，「本庭不會再一天地支持這種剝奪如此重要權利的冒犯行為。」德州政府則可能迅速向第五巡迴上訴法院提出上訴，尋求推翻暫緩執行令。

美國最高法院在保守派法官的支持下，於9月1日以5票贊成、4票反對，允許心跳法案生效。拜登政府則在9月9日起訴德州政府，希望能對心跳法案時實施臨時禁令，並在10月1日的聽證會上辯稱，該法案違反了美國憲法。

德州州長阿博特（Greg Abbott）卻積極擁護心跳法案，並稱該州將能夠「消除所有性侵犯」。他的發言人埃茲（Renae Eze）表示，「德州通過了一項法案，確保每個有心跳的孩子免於墮胎傷害。我們有信心，法庭將會支持保護生命權」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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