杜絕假環保真勒索　「檢警環聯繫平台會議」打擊綠能蟑螂

▲士林地檢署檢召開「檢警環聯繫平台會議」，由士檢檢察長繆卓然主持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

政府積極推動綠能產業，卻有不法份子涉入離岸風電等綠能產業等，破壞社會治安及影響政府政策的組織犯罪、槍砲犯行、貪污瀆職等案件，士林地檢署召開「110年度檢警環聯繫平台會議」，由士檢檢察長繆卓然主持，邀請新北市副市長謝政達、台北市政府環境保護局副局長盧世昌等人出席，共同研商轄區破壞國土環境犯罪及不法介入綠能產業各項查緝作為。

士林地檢署（6日）舉辦「110年度檢警環聯繫平台會議」邀請新北市副市長謝政達、行政院環保署環境督察總隊北區督察大隊長張乃仁、保安警察第七總隊第三大隊長葉明鐘、台北市政府政風處長沈鳳樑、新北市政府政風處主秘周輝勝、台北市政府環保局副局長盧世昌，以及雙北市警官、士檢檢察官等列席，檢、警、環、廉共同研商針對不法人士介入綠能產業的各項查緝作為。

國內近來發生非法業者在河川地惡意丟棄廢棄物案件，行政機關若僅以傳統方式查辦，恐致廢棄物非法業者有恃無恐，難以發揮嚇阻效果，對於此類破壞國土之相關案件，應儘速偵辦並強力執行，以彰顯政府公權力；另也有發生不法份子涉入離岸風電、太陽能等綠能產業等而破壞社會治安及影響政府政策的組織犯罪、槍砲犯行、貪污瀆職等案件，應藉由有效積極之偵辦作為，以展現政府維護綠能產業之決心。



士檢檢察長繆卓然表示，針對違反廢棄物清理法之案件，將透過檢警環聯繫平台與緊急通報機制強化情資交換及合作，由轄區環保單位偕同警察機關針對環保案件進行稽核查處，涉及刑責時，立即報請本署檢察官指揮偵辦，迅速依法查扣挖土機等犯罪工具並扣押犯罪所得，及時遏止不法。希望透過有效打擊不法犯罪，讓民眾可以安心過生活，支持國土保育及環境保護工作，讓世世代代子孫能有一個乾淨的居住空間。