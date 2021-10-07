巴基斯坦5.7地震釀20死！兒童、婦女慘遭倒塌房屋壓死　驚悚照曝光

記者羅翊宬／綜合報導

位於巴基斯坦南部的俾路支省今（7）日凌晨發生規模5.7的地震。根據《BBC》報導，該場地震造成至少20人喪命，其中大部分是牆面與屋頂坍塌時罹難的婦女與兒童，首府奎達市（Quetta）能感受到明顯搖晃。

▲巴基斯坦南部發生規模5.7地震，多數民宅牆壁、屋頂坍塌。（圖／翻攝自臉書Quetta Online）

巴基斯坦俾路支省的官員透露，據傳現場還有150人受傷，其中幾人因為傷勢特別嚴重，已緊急送往醫院搶救，目前救援活動仍在持續當中。《路透社》指出，死者多半是婦女與兒童。當地社群網路顯示，奎達市的民眾在地震後被嚇得紛紛走上街頭，不敢回家。

另外，俾路支省東部的哈奈地區（Harnai）位處偏遠山區，是此次受地震影響最為嚴重的地區，當地雖富含大量煤礦，卻缺乏電力、道路、行動通訊等基礎設施，恐怕有礙救援工作順利進行。

據悉，歐洲地中海地震中心（EMSC）測量此次地震規模為5.7，震央位於奎達市東北東方102公里處，震源深度為10公里。

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Pakistan 42 min ago pic.twitter.com/CpQhyXlAEE — EMSC (@LastQuake) October 6, 2021

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