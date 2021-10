巴基斯坦5.7地震釀20死！兒童、婦女慘遭倒塌房屋壓死　驚悚照曝光

記者羅翊宬/綜合報導

位於巴基斯坦南部的俾路支省今(7)日凌晨發生規模5.7的地震。根據《BBC》報導,該場地震造成至少20人喪命,其中大部分是牆面與屋頂坍塌時罹難的婦女與兒童,首府奎達市(Quetta)能感受到明顯搖晃。

▲巴基斯坦南部發生規模5.7地震,多數民宅牆壁、屋頂坍塌。(圖/翻攝自臉書Quetta Online)

巴基斯坦俾路支省的官員透露,據傳現場還有150人受傷,其中幾人因為傷勢特別嚴重,已緊急送往醫院搶救,目前救援活動仍在持續當中。《路透社》指出,死者多半是婦女與兒童。當地社群網路顯示,奎達市的民眾在地震後被嚇得紛紛走上街頭,不敢回家。

另外,俾路支省東部的哈奈地區(Harnai)位處偏遠山區,是此次受地震影響最為嚴重的地區,當地雖富含大量煤礦,卻缺乏電力、道路、行動通訊等基礎設施,恐怕有礙救援工作順利進行。

據悉,歐洲地中海地震中心(EMSC)測量此次地震規模為5.7,震央位於奎達市東北東方102公里處,震源深度為10公里。

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Pakistan 42 min ago pic.twitter.com/CpQhyXlAEE