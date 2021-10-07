　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「變性士官」遭退伍輕生亡！法院判軍方敗訴：應以女性標準視之

▲▼南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首位跨性別軍人卞熙秀遭軍方強制退役，在記者會上痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前陸軍副士官（下士）卞熙秀（변희수，音譯）遠赴泰國進行性別重置手術，卻因「失去男性生殖器」而被診斷為身心障礙3級，慘遭國防部強制退伍處分，今年3月初輕生死亡，年僅23歲，其生前曾於2020年8月向大田地方法院提出行政訴訟，盼能取消強制退伍處分。今（7）日，法院在一審判處軍方敗訴，認為應以「女性」標準看待。

卞熙秀生前在京畿道北部某陸軍部隊擔任戰車操縱兵，儘管戰績亮眼，卻始終因性別認同問題所困擾，2019年獲部隊長官建議並同意，趁休假時前往泰國接受性別重置手術，回國後她向軍方表示希望能繼續在部隊服役，豈料2020年1月21日卻還是遭軍方強制退伍，隔日她在記者會親自公開姓名，明確表達重返軍營復職的意願。

2020年2月10日，清州地方法院核准卞熙秀身分證性別欄位由男性訂正為女性。

▲▼卞熙秀曾於2020年8月召開記者會，表示將向法院提起行政訴訟。（圖／達志影像／newscom）

▲卞熙秀曾於2020年8月召開記者會，表示將向法院提起行政訴訟。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》報導，大田地方法院行政2部7日針對卞熙秀生前提出的行政訴訟做出判決，判處卞熙秀勝訴、陸軍參謀總長敗訴，認為軍方因「失去男性生殖器」、「身心障礙3級」而做出的強制退伍裁決顯然有問題，因為卞熙秀在接受強制退伍審查時，其性別早已是女性。

部長法官吳永杓（오영표）表示，「（卞熙秀）在接受性別重置手術以後，法院早已接受其提出的性別訂正之申請，且卞熙秀曾向軍方報告，因此在《軍人事法》關於身心障礙的判別標準上，當然是以女性為標準審視。若以女性的標準來看，『身心障礙』自然不符合其判別事由。」

法官吳永杓認為，若男性軍人在服役期間進行性別重置手術而成為女性，其是否能繼續服役的相關判定，應從國家立場的政策面上出發考量，且考慮到軍隊的特殊性，應綜合考量兵力管控、性少數者族群基本人權、國民輿論情緒等條件。

▲▼南韓「變性士官」卞熙秀輕生身亡，民眾手持彩虹旗前往首爾廣場表達哀悼。（圖／達志影像）

▲南韓「變性士官」卞熙秀輕生身亡，民眾手持彩虹旗前往首爾廣場表達哀悼。（圖／達志影像）

報導指出，家屬在卞熙秀輕生身亡後，繼承其在法庭上的原告資格，因此訴訟得以持續進行。

據悉，南韓國家人權委員會曾於去年12月表示，陸軍所做出的強制退伍處分並不恰當、且侵害人權，建議陸軍總長應撤回處分，同時要求國防部長徐旭應整備相關制度，防止再度發生類似悲劇。軍方則針對此次判決結果表示，卞熙秀的強制退伍處分全依照相關法規正常進行，是合法的行政處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►南韓前「變性士官」輕生亡！曾因失去男性生殖器遭強制退役
►「變性士官」23歲輕生慟！民眾搭地鐵繞首爾致哀：是國家殺了她

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
陳柏惟稱玩「快打旋風」未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗
陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發
3步驟就搞定！超商「紙本五倍券」明開領　優惠、流程搶先看
台積電ADR崩跌30%！苦主淚喊「1百萬沒了」：前幾個月還在
辣妹走路滑手機「遭噁男突襲」　壓地狂摳下體
高配息不只有0056　這8檔ETF配息率衝5%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠疫情扭轉者？一次搞懂「默沙東口服藥」　住院風險降約50%

南韓研擬加購口服新冠藥！拼11月初「與病毒共存」　供近4萬人服用

祕魯短命總理就任60天被迫下台　左翼總統換內閣

網紅醫揭「最危險體位」行房斷根50％是它害的　下體血腫變茄子

背上怪痘流噁心膿汁「突然有東西在動」　女目睹傷口鑽出活蛆崩潰

川普跌出「美國400富豪榜」　再戰2024就看銀彈剩多少

銀行女職員奶奶去世請喪假　主管酸：妳去了能幹嘛

諾貝爾文學獎今晚出爐！村上春樹陪榜15年　仍是外國賭盤熱門第1

越南估明年6月「全面開放」國際旅遊　下龍灣等地年底前試行

南韓「變性士官」遭退伍輕生亡！法院判軍方敗訴：應以女性標準視之

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

新冠疫情扭轉者？一次搞懂「默沙東口服藥」　住院風險降約50%

南韓研擬加購口服新冠藥！拼11月初「與病毒共存」　供近4萬人服用

祕魯短命總理就任60天被迫下台　左翼總統換內閣

網紅醫揭「最危險體位」行房斷根50％是它害的　下體血腫變茄子

背上怪痘流噁心膿汁「突然有東西在動」　女目睹傷口鑽出活蛆崩潰

川普跌出「美國400富豪榜」　再戰2024就看銀彈剩多少

銀行女職員奶奶去世請喪假　主管酸：妳去了能幹嘛

諾貝爾文學獎今晚出爐！村上春樹陪榜15年　仍是外國賭盤熱門第1

越南估明年6月「全面開放」國際旅遊　下龍灣等地年底前試行

南韓「變性士官」遭退伍輕生亡！法院判軍方敗訴：應以女性標準視之

推展兒童權利公約　雲林首辦「兒童公約駐校大使培力營」

台東警嚴密護送　紙本振興5倍券安全運抵郵政支局

蘋果新耳機韌體版本釋出！　「精確尋找」功能找出AirPods Pro更容易

國慶壽星看過來！高雄萬豪自助餐優惠888元　身分證有「10」也同享

又get超廢小技能了！超商店員秀「疊蛋」高招　網腦中閃過胡椒餅

一塊地一個月轉手賺兩億將課囤房稅　藍軍憂心台南房價真能打到嗎？

批綠營為陳柏惟加油打氣　鄭麗文：受害者家屬該怎麼接受？

澎湖怪病入侵本島！恆春民眾皮膚紅疹超癢　連假遊墾丁要小心

新冠疫情扭轉者？一次搞懂「默沙東口服藥」　住院風險降約50%

美聯保代、安達產險遭罰740萬！　網路投保及旅平險疏失

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

國際熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

全球最會自拍大猩猩病逝　在保育員懷裡嚥下最後一口氣

拜登：習近平同意「遵守台灣協議」

一屍兩命！24歲人妻被嫌嫁妝不夠　懷胎5個月遭公婆燒死

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

道瓊指數「大跌超過410點」　10 月持續震盪

即／德州高中校園發生槍擊案　多人受傷送醫

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

投資人信心增強　美股收漲102點

美國安顧問蘇利文與楊潔篪會談　關切共機擾台行為

美國務卿：非常關切中國軍事挑釁　對台承諾堅若磐石

全球第一款「瘧疾疫苗」逾30年終獲批准

女兒確診新冠　新加坡政府AI竟要她「戴好保險套」

網美護理師火辣自拍「性教育片」！慘遭衛道人士圍剿

更多熱門

相關新聞

才剛釋善意...北韓續擴建鈾濃縮廠！

才剛釋善意...北韓續擴建鈾濃縮廠！

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月29日發表施政演說，呼籲南韓撤回雙重標準的態度，並於10月4日遵守承諾恢復兩韓聯絡頻道後，平壤當局不斷透過各種宣傳媒體向南韓施壓。然而，有衛星偵測到北韓位於平安北道寧邊郡的核武設施園區，至今為止仍未中斷鈾濃縮工廠的擴建工程。

日經「新冠復甦指數」台灣第18名

日經「新冠復甦指數」台灣第18名

美國公布「最新核彈頭數據」　數量竟然減少了！

美國公布「最新核彈頭數據」　數量竟然減少了！

《魷魚遊戲》爆紅　牛津字典新增20↑韓式英文字

《魷魚遊戲》爆紅　牛津字典新增20↑韓式英文字

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

關鍵字：

日韓要聞國際軍武南韓卞熙秀變性軍官跨性別性別重置手術強制退伍行政訴訟

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

民眾檢舉樣態限46項　違規未逾6分鐘不可連續舉發

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面