才剛釋善意...北韓續擴建鈾濃縮廠！可增千台離心機產超大型核彈頭

▲北韓持續擴建寧邊核武設施的鈾濃縮工廠。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩9月29日發表施政演說，呼籲南韓撤回雙重標準的態度，並於10月4日遵守承諾恢復兩韓聯絡頻道後，平壤當局不斷透過各種宣傳媒體向南韓施壓。然而，有衛星偵測到北韓位於平安北道寧邊郡的核武設施園區，至今為止仍未中斷鈾濃縮工廠的擴建工程。

根據美國華府智庫《北緯38度》（38 North），從本月1日所拍攝寧邊核武設施園區的商業人工衛星相片分析，鈾濃縮工廠內部第2個級聯大廳（cascade，連接數台離心機，以達到能連續提煉濃縮鈾的目的）北方的建築物被屋頂所覆蓋。

報導指出，該處被屋頂所覆蓋的地區，原先是一片工地，然而直到今年8至9月，北韓開始移除覆蓋在工地上的樹叢、搭建牆壁，疑似開始進行鈾濃縮工廠的擴建工程；而之所以用屋頂覆蓋，疑似是為了掩人耳目，不讓外界得知工程的實際進展情況。

▲北韓疑似正在寧邊核設施的空地擴建鈾濃縮工廠。（圖／翻攝自Geoffrey Lewis部落格）

該處面積約為630平方公尺（長15公尺、寬42公尺，包含牆壁），而該處擴建的建築物東端還有6個直徑3公尺的圓形。《北緯38度》表示，雖然目前尚未釐清該處擴建工地的具體用途，不過若假設北韓長期以來在2處級聯大廳（Cascade Hall）提煉濃縮鈾，而此次擴建目的在於連接2處級聯大廳，則未來將可提煉武器等級的高濃縮鈾。

據悉，美國詹姆斯•馬丁禁止核武擴散中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）曾於9月16日從3張衛星相片分析，北韓可能正在擴建寧邊核武設施園區的鈾濃縮工廠，未來可望擴增1000台離心機、增加25%的濃縮鈾提煉產量，而此舉恐怕與金正恩今年1月提到的完成核武小型化、輕量化、研發戰術型核武等指示有關。

►北韓疑正擴建鈾濃縮廠！一個月內砍樹蓋圍牆 恐產氫彈攻擊美國

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast