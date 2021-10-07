德國會外委會主席籲新政府　該面對台灣問題「不能當作沒看到」

▲擾台共機架數4日創新高，德國國會外委會主席呼籲，台灣不是未知的地方，不能當作沒看到台灣，選後的德國新政府必須面對現實。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林6日專電

中國頻派戰機擾台受到國際關注，德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）與美國學者巴爾金呼籲即將上台的德國新政府面對台灣問題。

據國防部統計，10月1日至5日共有150架次共機侵擾中華民國防空識別區（ADIZ）的西南部，其中4日的56架是國防部去年9月17日揭露共機動態以來數量最多一次。北京升高對台灣的威嚇，受到「明鏡周刊」（Der Spiegel）等德國媒體的高度重視。

洛特根今天透過推特（Twitter）表示，中國對台灣表現出侵略性不是新聞，但一天派56架戰機闖進台灣的防空識別區，衝突再升一級。

洛特根說，台灣不是未知的地方，不能當作沒看到台灣，選後的德國新政府必須面對現實。德國唯有透過歐洲聯盟（EU）和歐美之間的協調，才可能從實力地位出發解決這個問題。

鑑於台海情勢升高，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）柏林辦公室專家巴爾金（Noah Barkin）表示，與歐盟、美國及其他夥伴針對台灣問題進行真正的戰略性討論，可說是德國新政府上台後最迫切需要處理的外交問題。

德國9月26日舉行國會大選，得票率最高的社會民主黨（SPD）與兩小黨綠黨、自由民主黨（FDP）明天將展開組閣談判，以組成3黨聯合政府為目標。

如果談判順利，德國新政府可望在年底前誕生，由社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）出任下一任總理。

Deutschland hat gewählt, aber die Welt dreht sich weiter. Dass #China sich gegenüber #Taiwan aggressiv verhält, ist nichts Neues. Jetzt hat die Eskalation jedoch eine neue Stufe erreicht: Peking drang gestern mit 56 Kampfjets in die taiwanesische Luftüberwachungszone ein. 1/2 — Norbert Röttgen (@n_roettgen) October 6, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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