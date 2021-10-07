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拜登首度回應共機擾台　稱習近平同意「遵守台灣協議」

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平2012年訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

共機近來頻頻擾台，引發國際對台海局勢的關切，美國總統拜登（Joe Biden）5日表示，他曾與中國國家主席習近平談論兩岸問題，並稱兩人都同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement）。

根據《路透社》報導，這是拜登首次對共機近來頻繁擾台做出回應，他表示，「我跟習近平談論到台灣，我們同意，我們都會恪守台灣協議，我們有明確表示，我也認為他不會做出除了遵守協議以外的任何事情。」

儘管拜登未清楚解釋何謂台灣協議，但應該是指《台灣關係法》，也可能是北京當年為了推動美國建交而提出的和平解決台海兩岸分歧的「中美三個聯合公報」。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6日未針對「協議」做出回應，但表示美國非常關切中國軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾堅若磐石。中國在台灣周遭軍事挑釁行動，類似作為破壞穩定，恐導致誤算，也可能削弱區域和平與穩定。

美國國務院近日連續兩度公開敦促北京停止施壓台灣。國務院先是在3日發出聲明敦促北京勿施壓台灣，發言人普萊斯（Ned Price）4日在媒體電話簡報會中再次表示，美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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