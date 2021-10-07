投資人信心增強　美股收漲102點

▲美國股市3大指數今天收漲。（圖／路透）

文／中央社紐約6日綜合外電報導

美國股市3大指數今天收漲，因為投資人變得更有信心，相信美國民主及共和兩黨國會議員可能達成協議，得以避免債務違約。

道瓊工業指數上漲102.32點或0.30%，收在34416.99點。

標準普爾指數揚升17.83點或0.41%，收4363.55點。

科技股那斯達克指數上揚68.08點或0.47%，以14501.91點作收。

費城半導體指數攀升11.54點或0.36%，收3238.79點。