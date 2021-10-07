預防《彗星撞地球》上演　NASA將首次發射飛行器撞小行星

▲NASA將於下月執行DART任務。（圖／取自NASA）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA ）宣布於11月23日發射飛行器衝撞小行星(NEO)，試圖改變小行星未來的軌道。本次任務名為雙小行星改道測試(DART)， 將藉由獵鷹九號 (SpaceX Falcon 9)火箭發射飛行器。這也是NASA首次以保衛地球名義進行的任務。

據《CNN》報導，本次撞擊目標的小行星名為「Didymos」（直徑約780公尺），以及依附於旁的小衛星「Dimorphos」（直徑約160公尺）。 Didymos在希臘語中有「雙胞胎」之意，與小衛星 Dimorphos有「雙重型態」之意。

美國航太總署DART項目執行官安德里亞（Andrea Riley）在一份聲明中表示，「 DART（Double Asteroid Redirection Test）僅是測試小行星偏轉方法的第一步。」他也表示，飛行器預計會以時速15,000英里（約24,140公里）的速度撞擊小行星，預計將能夠讓小行星的速度改變1%，看似不多但足以改變原本運行的軌道。

NASA預計11月底於南加州的范登堡（Vandenberg）當地晚上10點20分，發射火箭獵鷹九號進入外太空。安德里亞表示，「非常高興能夠與多國達成共識，希望本次計畫可以有所收穫，降低小行星對地球的潛在危機。」