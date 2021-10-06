失業男硬上「女友14歲女兒」　搞大肚子還不放過！改逼她吞吐洩慾

▲新加坡一名失業男子性侵女友的14歲女兒，還讓受害少女懷孕生子。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名男子長期失業，完全仰賴同居女友養活自己，竟還性侵對方的14歲女兒，甚至在受害者懷孕期間也不放過，還強硬要求口交。此前，他花費2年多的時間，頻繁指導少女寫作業，一起去溜冰，還花大錢幫忙慶生，看似充滿「父愛」的行為，卻是為了逞獸慾。

《中國報》、《新明日報》報導，男子2015年與女友相戀，並於2016年5月同居；同年年底，年僅14歲的受害少女也搬來與2人同住。但是，他在2018年3月失業後，每天窩在家裡，閒閒無事，幾個月後竟開始趁著女友外出上班，對少女伸出狼爪。

▲受害少女一開始刻意保持距離，卻仍被假意的「父愛」欺騙，慘遭狼爪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據悉，受害少女10至12歲期間曾遭一名親戚性虐待，因此一開始與母親男友刻意保持距離，但在對方長時間的關懷與疼愛之下，逐漸卸下心防，甚至會開口稱「爸爸」，未料再度受害。她2020年5月因腹痛入院後，被發現懷有身孕，並於隔日產下一名女嬰，由於尚未成年，因此院方迅速報警，終於揭發此案。

根據DNA檢驗結果，失業男確實是女嬰生父，他去年7月落網後，面臨19項性侵未成年人指控，且於10月5日認罪，預計11月29日宣布量刑。

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