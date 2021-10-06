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集結近60家攤商！ATT 4 FUN食樂生活節10／8開跑　消費滿額再抽住宿券

▲集結近60家攤商！ATT 4 FUN食樂生活節10/8開跑。（圖／ATT 4 FUN提供）

▲ATT 4 FUN攜手邊緣人市集打造的食樂生活節10/8開跑。（圖／ATT 4 FUN提供）

記者黃士原／台北報導

今年是ATT 4 FUN開館十週年，同時看好文創市集對年輕族群的吸引力，ATT 4 FUN今（6）日宣佈第一屆ATT 4 FUN 「食樂生活節」將於10月8日至31日登場，集結近60家以民俗老物、風格古著、手工藝品、生活雜貨、文青插畫、複合媒材飾品等六大元素為主題的特色攤販。

ATT 4 FUN食樂生活節攜手邊緣人市集，將於10月9-11、15-17、22-24日，以「光」為市集主軸推出「光中的魔術」、「以光易光」、「做你的光」三大互動創作，並集結近60家以民俗老物、風格古著、手工藝品、生活雜貨、文青插畫、複合媒材飾品等六大元素為主題的特色攤販。

「光中的魔術」邀請消費者發揮創意，透過彩窗積木搭建出屬於自己的光之城市；「以光易光」採以物易物的概念，消費者可憑燈具、手電筒或奇形怪狀的燈泡交換現場關於「光」的回憶物件；「做你的光」透過彩繪專屬燈籠，將攜手消費者完成燈籠走廊，串接城市燈光。

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▲食樂生活節活動期間至一樓隔屛創作影像展區拍照打卡，出示畫面即可享有專屬美食優惠。（圖／ATT 4 FUN提供）

特色攤販部份，以熱愛收集底片相機、黑膠、卡帶及古董老物「翁李萬老雜貨洋行」讓消費者每次經過都有挖到寶的驚喜感；藝人Lulu黃路梓茵攜手藝術家路馬力共同打造的療癒系文具品牌「ルルの雜貨店」也將現身市集

此外，於市集消費不限金額即可獲得市集貼紙，憑貼紙可至ATT 4 FUN 館內兌換50元餐飲抵用券，憑券可於太興茶餐廳、黑沃咖啡、蔦日子、The Chips、黑浮咖啡、饗食天堂、撈王、 Thai等8家餐飲櫃位折抵消費。如果持紙本振興券消費滿1,000元再抽iPhome 12 mini、Apple Watch 6及花蓮東旭觀海酒店住宿券，加入APP會員即享花蓮東旭觀海酒店9折優惠，入住三天兩夜再享下次住宿贈一晚。

▲國慶連假不想跑太遠，來大稻埕碼頭吹吹河風、嚐美食之餘，10/8至10/10還有美式復古樂園可玩耍。（示意圖／大稻埕碼頭市集提供）

另外，美式復古樂園快閃大稻埕碼頭！國慶連假不想跑太遠，來大稻埕碼頭吹吹河風、嚐美食之餘，10/8至10/10還有市集免費逛，一共有可口可樂、糖朝、昇恆昌、特力屋、空空姐雞蛋仔、LC.Amber.Flower等超過60個攤位進駐，陪大家度過好吃又好玩的浪漫夜晚。

▲衛武營「黃昏市集」將在國慶連假登場，晚上來逛超有氣氛。（圖／La Rue文創設計提供）

國慶連假到高雄除了要看2021國慶煙火之外，更不能錯過衛武營「黃昏市集」，活動限時3天，現場預計會有29家餐飲以及10台餐車，不管是肉食的、微醺的還是臺味的通通都有，絕對可以一次逛個過癮、吃到肚子撐，也提醒民眾逛市集一定要戴好口罩，如需飲食可至黃昏市集特色休息區。

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