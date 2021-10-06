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白枕鶴愛上男飼養員！　咬死2交配公鶴...「人獸戀」成功生下8孩

白枕鶴愛上男飼養員！　咬死2交配公鶴...「人獸戀」成功生下8孩。（圖／翻攝自Instagram／smithsonianzoo）

▲人鶴之間特殊的情誼近來轟動網路。（圖／翻攝自Instagram／smithsonianzoo

記者李振慧／綜合報導

美國史密森尼國家動物園(Smithsonian National Zoo)近來證實一則流傳已久的知名「人獸戀」故事，母白枕鶴(White-naped crane)瓦奴特(Walnut)因為愛上男飼養員克羅(Chris Crowe)，不但咬死想和牠交配的2隻公鶴，後來還和心上人成功生下8名孩子。

史密森尼國家動物園6日在臉書上表示，近來在TikTok上被瘋傳的白枕鶴愛上男飼養員的故事是真的，其實這個故事2018年便被當地媒體報導。克羅接受採訪時表示，他與瓦奴特都是2004年來到同一動物園，他每周負責照顧瓦奴特5天。

領域意識很強的瓦奴特其實一開始十分排斥人類，克羅花了很長時間才終於讓牠卸下心防，甚至還親暱到做出求偶動作，「當我發現牠在求偶時，我也會盡力模仿，牠揮翅膀我就揮手臂，最後牠接受了，這有助增進我們的關係」。

當時24歲的瓦奴特到了該交配的年齡，可是卻接連咬死2隻同籠的公鶴，園方考量到牠是瀕危動物，最後只好讓與牠唯一願意親近的飼養員克羅進行人工授精。克羅表示，「我花了一段時間才讓牠願意站著不動，讓我能進行人工授精的工作」。

瓦奴特最後成功生下8名孩子，而對牠來說，克羅不只是一名飼養員，更像是牠的終身伴侶。克羅表示，「我們處得很好，牠看到我總是會很高興，有一次我去旅行3天，結果牠竟然表現得一副不認識我的模樣，和我鬥氣，不過現在無論我離開多久，牠看到我總是很高興」，而對於自己因為另類「人獸戀」爆紅，他坦言感覺十分奇怪，不過他希望這個故事能幫助人們更重視鳥類和瀕危動物。

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