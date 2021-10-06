地方媽媽請辭清潔工　改拍豔照翻轉收入！年撈1300萬老公也下海

▲考特尼辭掉清潔工的工作後，積極經營新事業。（圖／IG／texasthighs）



記者王佩翊／編譯

美國德州一名地方媽媽為了拉拔2個孩子長大，辛苦地擔任清潔工，由於丈夫的工作早出晚歸，所以她同時還得擔起大部分家務，非常辛苦。直到後來在丈夫的鼓勵下，她將性感照片上傳到網路上，隨後更在OnlyFans擁有一票粉絲，於是她將清潔工的工作辭掉，全心投入新工作。如今的她收入已經成功超過以往的10倍，而她的丈夫也辭掉原有的工作，與她共同奮鬥。

根據《每日星報》報導，現年38歲的考特尼（Courtney Ann ）原本是一名清潔工，她和41歲丈夫尼克（Nick）共同扶養2名分別為16歲與13歲的女兒。由於尼克一大早就必須出門上班，因此考特尼每天送女兒們去上學後，就會開著車到顧客家打掃，下班後再去接女兒，趕回家做家務，十分忙碌。

▲如今考特尼的丈夫也辭掉工作來幫她。（圖／IG／texasthighs）

考特尼就這樣渾渾噩噩地忙碌過日子，直到有一天，尼克告訴她，其實她和網路上那些性感女孩一樣漂亮，並鼓勵喜歡社群網站的考特尼積極上傳性感照。事實上，考特尼平時就很喜歡跟老公分享網路上的正妹性感照。考特尼說，有一天他們一起在網路上看到一個身高比較矮的女孩，當時尼克就說，「我認為妳也可以做同樣的事！」

在丈夫的鼓勵下，考特尼開始在她的Instagram上傳沒有露臉的臀部和胸部照，沒想到在短短一個月內就吸引了1.5萬名粉絲。儘管前三個月因為周遭家人的不諒解，讓她很難過，但考特尼仍然堅持自己的興趣，持續經營帳號，並在六個月後正式辭掉清潔工的工作，專心投入這份工作，並成功成為OnlyFans上的知名新星。

尼克更是辭掉自己的業務工作，協助太太管理客戶、攝影與行銷。考特尼說，新工作的收入徹底改變了她的生活，現在的她年收入35.7萬英鎊（約新台幣1355萬元），是以前的10倍。

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