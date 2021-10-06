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美前國安顧問：台灣正進入「非常危險」時期　2時間點最該密切關注

▲▼ 前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）認為，台灣正進入極危險時期。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中國解放軍4日派出創單日最高紀錄的56架軍機擾台，前川普政府國安顧問、美國陸軍中將麥馬斯特（H. R. McMaster）近日接受日本放送協會（NHK）訪問稱，台灣情勢「正在進入非常危險的時期」，美國與日本有必要提升遏制力，讓中國共產黨相信動用軍事力量無法達成目標。

日本NHK報導，前美國白宮國安顧問麥馬斯特4日於華盛頓受訪時，針對中國多次派軍機進出台灣西南防空識別區（ADIZ）提出見解。他認為，這表明中國共產黨意識到，台灣在蔡英文總統執政之下，防衛能力與彈性已逐漸提高。

在此基礎上，麥馬斯特指出，台灣正在進入非常危險的時期，2022年北京冬奧、中共二十大結束後是關鍵的時間點，到那時必須密切關注台海情勢，「除了美國之外，日本與澳洲等盟國也有必要提高遏阻力道，讓中國共產黨理解即使行使軍事力量也無法達成目標。」

麥馬斯特也表示，對日本來說不能只有攔截能力，擁有遠程攻擊的常規武器對於提升威懾至關重要，若具有攻擊敵方導彈發射基地的能力，也有助於將來保衛國民。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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