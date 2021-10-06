網美護理師火辣自拍「性教育片」！慘遭衛道人士圍剿　忙下架影片

▲護理師最終下架爭議影片以示負責。（圖／FB／พยาบาลบ้ายอ แห่งประเทศไทย crazy nurse Thailand）



記者王佩翊／編譯

泰國一名網美護理師長期經營粉專「crazy nurse Thailand」，她時常上傳身穿制服的搞笑影片，並希望能藉此向粉絲傳遞各種衛教知識。然而近期她為因應新冠疫情，於是拍攝了一段性教育影片，儘管影片是參考美國疾病管制與預防中心（CDC）的指南進行，但是卻依舊引發保守派衛教人士批評，最後她只好在各方壓力下被迫下架影片。

根據泰媒Sanook報導，泰國一名護理師為了向大眾推廣正確的衛教知識，因此經常在臉書與抖音上，以誇張的舞蹈與搞笑的表演方式，拍攝影片分享醫療知識或是自己在醫院的護理師日常。日前她更是在一段影片中教導大家疫情期間應該如何正確地與伴侶發生性行為，以防止感染，引發熱烈討論。

儘管該段影片是參考專業的醫療指南拍攝而成，但卻因為涉及過多露骨的表演方式與姿勢，被批評有違護理師的專業性，甚至對兒童帶來不好影響，更有衛道人士向泰國護理師公會檢舉這名護理師。這名網美護理師最終刪除了相關影片。

對此，她的粉絲仍然持續替她加油打氣，更有人認為她的所作所為是為了讓社會大眾以更輕鬆的方式理解醫療知識。

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