快訊／諾貝爾化學獎出爐！　美德學者共享殊榮

▲諾貝爾化學獎得主：班傑明·利斯特（Benjamin List）、大衛·麥克米蘭（David W.C. MacMillan）。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）

記者王佩翊／編譯

2021年諾貝爾化學獎稍早正式揭曉得獎名單，由德國化學家班傑明·利斯特（Benjamin List）、出生於蘇格蘭的美國化學家大衛·麥克米蘭（David W.C. MacMillan）共享殊榮，兩人共同研究「不對稱有機催化（asymmetric organocatalysis）的發展」。

現年53歲的利斯特是德國化學家，他曾在柏林自由大學攻讀化學，並於1997年在法蘭克福大學取得博士學位。利斯特測試了一種名為「脯胺酸」（proline）的氨基酸，檢驗是否能夠催化化學反應，果然有效發揮作用，此發現有助於不對稱有機催化的發展。

53歲的麥克米蘭1968年出生於蘇格蘭，並在1990年離開英國，在加州大學爾灣分校Larry Overman教授的指導下開始他的博士研究。為美國普林斯頓大學傑出大學化學教授，2010年至2015年還曾擔任化學系系主任。麥克米蘭曾經研究能夠容易被水分破壞的金屬催化劑，他成功使用簡單的有機分子，研發出一種更耐用的催化劑，在不對稱催化。麥克米蘭在格拉斯哥大學獲得了化學學士學位。

分子建造是一門困難的技術，利斯特及麥克米蘭因開發一種精確的分子建構工具——有機催化，而被授予2021年諾貝爾化學獎。這項成就對藥物研究帶來巨大影響，使化學更加環保。

許多研究領域和工業都依賴化學家分子構建能力，這些分子可以形成彈性與耐用的材料，運用在電池中儲存能量或抑制疾病的進展，而這項工作需要催化劑。催化劑是化學家的基本工具，但研究人員長期以來認為原則上只有2種催化劑，金屬與酶。利斯特與麥克米蘭各自獨立開發出第3種建立在微小有機分子上的催化劑，被稱為不對稱有機催化。

本屆諾貝爾頒獎典禮以實體、線上混合的方式進行，獲獎者將抱回獎牌、獲獎證書以及1000萬瑞典克朗（約新台幣3180萬元）獎金。

另一方面，BBC科學節目Inside Science與素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）事前都曾經預測得獎人選，分別為研究以更快的速度與更便宜的價格完成基因定序的尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）、研究生物體內進行化學反應的卡羅琳·貝爾托西（Carolyn Bertozzi）、研究自由基與抗氧化劑在人類疾病中的作用的貝瑞·哈利維爾（Barry Halliwell）、研究溶液中有機與生物分子體系的計算化學方式的威廉·L·喬根森（William L. Jorgensen）以及發現並發展金屬催化活性自由基聚合的澤本光男。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）



10/7（四）文學獎

10/8（五）和平獎

10/11（一）經濟學獎

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