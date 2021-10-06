臉書出包爽到「這款通訊軟體」！一夜暴增逾7000萬用戶

▲臉書壞掉，Telegram笑了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

知名社群平台Facebook與其旗下的服務，於台灣時間4日深夜爆出全球大規模當機事件，一直到5日早上6點左右才逐漸恢復正常，而在這段期間也影響全球不少用戶，但同一時間，也有人因此得利；Telegram創辦人帕維爾杜羅夫（Pavel Durov）今（6日）就宣布，在臉書、IG壞掉的時候，Telegram一共多了7千萬名用戶。

臉書、IG以及旗下服務，前天深夜起出現故障的情況，用戶點進程式無法刷新動態，所幸發生當下是深夜，對台灣用戶影響不大，但國外網友卻是一片哀嚎。

臉書創辦人兼執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）事後也為此道歉，後來臉書官方查明了當機的原因，主要是公司內部協調資料流量的「骨幹路由器」（backbone routers），在重新配置的時候發生故障，所以才導致資料中心的連外網路因此中斷。而臉書官方也強調，這次的當機事件並沒有造成用戶資料的損失。

臉書、IG無法使用，另一個通訊軟體Telegram卻意外得利；Telegram創辦人帕維爾杜羅夫今天表示，在這段期間，自己APP多了約7000萬名用戶，這是創紀錄的里程碑，他也說：「我為我們的團隊如何應對前所未有的增長感到自豪，因為Telegram繼續完美地服務用戶。」不過他也提到，美洲地區用戶近期的使用速度可能變慢，因為該區不少人都在同一時間下載APP。

除了Telegram，另一通訊軟體Signal也因此漲了數百萬名新用戶；事實上，這不是Telegram、Signal第一次因競爭對手出包而得利，今年5月份，WhatsApp祭出新的隱私政策時，不少用戶因此反彈，引發一波「社交移民潮」，當時Telegram、Signal就因此增加了數百萬名用戶。

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