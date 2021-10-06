華航女機師確診前「飛航地點曝」　莊人祥：還在釐清感染國

記者嚴云岑／台北報導

今日新增5例境外移入，其中一人為華航女機師，指揮中心發言人莊人祥表示，個案今日上午檢驗Ct值22，研判剛發病。指揮中心也公布女機師最近2趟派飛國家，分別為美國安哥拉治與新加坡，目前仍在釐清感染源。而女機師已於8月接種過第二劑莫德納疫苗。

北市6日爆出2間國小預防性停課，分別為北市文山區萬芳國小、大安區建安國小。對此，校方及北市衛生局皆證實，由於2間國小的學生母親確診，因此學生班級預防性停課1天。

衛福部長陳時中上午在立法院表示，確診者經過5天居檢及9天自主健康管理，以檢疫天數推測，染疫個案已打完2劑疫苗，才以「5+9」的檢疫模式進行，且根據民航局統計，國籍航空公司機組員完整接種2劑疫苗者，比例已達98.7%。

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據了解，2名學生母親皆為同一人，據傳是華航機組員，檢疫措施是「5+9」，也就是隔離5天後，返家進行9天的自主健康管理。

莊人祥表示，女機師是在9/23~9/26派飛到美國安哥拉至，9/27~10/1依規定再公司的宿舍進行居家檢疫，10/2~10/4有跟家裡成員接觸，10/3派飛新加坡當日往返。

10/5當天因為「5+9」檢疫措施規定第9天採檢，所以再做申猴唾液採檢，驗出PCR陽性，但她6、7、8、9月多次採檢紀錄都是陰性，直到10/5才變成陽性，Ct值33，今日再採Ct值22，研判剛發病。