妻早產送醫…夫冷吐：我喝完酒再說！當4年小白臉　還視訊喇舌小三

▲桃園人妻早產送醫，小白臉夫竟冷喊，「等我喝完酒再說」，她心碎訴請離婚。（示意圖／Pixabay）

突發中心／桃園報導

桃園人夫婚後長年不務正業，又經常花天酒地，甚至在妻子懷孕早產出血送醫時，還冷血說，「等我喝完酒再去醫院」，讓妻子相當心寒。除此之外，雙方在協議分居時，人夫竟還當著妻子及岳母面的與其他女子摟摟抱抱、親吻，妻子忍無可忍決定離婚。法院審理後認為，雙方婚姻已無回復可能，判准離婚。

人妻指控，他與丈夫結婚8年多，育有2名未成年子女，但婚後兩人個性日漸不合，價值觀也出現差異，導致爭吵不斷，且丈夫從事土地買賣收入極不穩定，又奢侈成性、好面子、喜歡在外擺闊與友人喝酒打麻將，竟經常進出聲色場所，長年不務正業，甚至長達4年以上沒有收入。

人妻怒指，丈夫在家也拒絕照顧小孩，甚至在她懷孕早產出血送醫時，還說「等我喝完酒再過去醫院」。此外，丈夫還經常在2名孩子爭吵時，不分青紅皂白的就直接毆打大兒子、推兒子去撞牆，平時也不願意拿錢撫養孩子，家庭所有開銷都由她一肩扛起，她被迫開始經營網拍團購生意，但丈夫卻還經常向她借錢、拿生活費。

人妻表示，兩人曾一度離婚，但離婚後仍同住，為了小孩，她還曾想跟丈夫修復關係，對方也表示願意嘗試，雙方才又再婚，她原本期待可以回到正常生活，沒想到丈夫卻仍死性不改，經常外出打麻將，更經常喝到半夜酩酊大醉才回家，絲毫未盡父親義務，且在雙方協議分居時，甚至還在視訊電話中當著她跟她媽媽的面跟其他女生摟抱、親吻，讓他心寒決定訴請離婚。

對於妻子指控，人夫在法院開庭時並未出面辯論，也未提出書狀聲明或陳述，而法院事後勘驗人妻提供的照片，人夫確實在視訊時與其他女生有親密動作，法官因此採信人妻說法。

此外，兩人在發生爭執時，兩名子女也都全程目睹，而在社工訪視時，人夫也表示願意離婚，法官因此認為，人夫主觀上無維持婚姻意願，雙方婚姻也無復原可能，最終判准離婚。全案可上訴。