美國暫停向中廣核運送核原料　路透：拜登對中國核武擴張更加戒備

▲外媒傳出，拜登政府9月底已下令暫停對中輸出核原料。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

中國大陸先前遭傳積極擴張核武庫，而今外媒報導，美國9月已暫停向中國最大的國有核能企業「中國廣核集團」（簡稱中廣核，CGN）的核原物料運輸出口授權，反映出拜登政府對中國發展核武的憂慮。

根據路透社報導，美國核能管理委員會9月27日發布命令，暫停向中廣核（1816.HK）及其子公司或相關單位運輸放射性材料與用於核電站重水反應爐的氚（重氫，deuterium），而白宮決議暫停這項核項目是為了「促進美國國家利益安全的必要之舉」，並根據1954年《原子能法》強化美國在共同防衛與安全的承諾。

報導指出，美國此次進一步收緊了前政府啟動的禁運措施，2018年前總統川普下令要求停止向中國出口民用核能技術，以防止被用於軍事或其他未經授權的目的，2019年8月中廣核即被美國指稱試圖竊取先進技術與材料，轉用於中國軍事用途而遭列入黑名單。

路透社此前報導，五角大廈於去年提交國會的一份報告中估計，中國核彈頭數量在未來10年內，將從現在200多枚的基礎上增加至少一倍。美國戰略司令部司令、海軍上將理查德（Charles Richard）今年警告國會議員，中國正在開發新一代核電站，可能會生產出大量可用於製造核武的鈽。然而，中國回應稱其核能項目是用於和平目的。

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