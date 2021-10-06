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澳學者：2024台海戰爭風險遇高峰　「恐觸世界大戰」3時間點曝光

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機在珠海航展上進行飛行表演。（圖／CFP）

文／中央社記者丘德真雪梨6日專電

共機擾台引發國際輿論關注；澳洲戰略專家提醒，2024年至2027年間將是台海遭遇戰爭風險的高峰期，甚至有可能觸發「第三次世界大戰」。

共機頻繁擾台成為澳洲輿論關注焦點。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）今天接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問。他認為，從2024年台灣大選後至2027年中國解放軍「建軍百年」期間，台海將處於戰爭風險高峰期。

戴維斯指出，中國多年來一直脅迫台灣接受「九二共識」，而且脅迫的力度持續增加；其中特別是明年、2024年和2027年，將是三個需要格外注意的時間點。

戴維斯分析，明年中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大），將會是習近平邁向終身執政的里程碑；在二十大之後到2024年台灣大選的期間，習近平勢必增加對台灣施壓的力度，試圖迫使台灣接受中國併吞。

戴維斯相信，由於中國針對新疆和香港的打壓，已是有目共睹，台灣民眾不願意成為中國的一部分；再加上台灣人擁有自己的身分認同，因此台灣很可能會堅決拒絕向中國就範。

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

▲解放軍海軍093型潛艦。（圖／翻攝中國軍網）

戴維斯解釋，若習近平無法成功在2024年迫使台灣就範，中國在2027年解放軍「建軍百年」之前，將會採取更具侵略性的行動。因此，2024年至2027年間將會是台海遭遇戰爭風險的高峰期。

戴維斯提到，雖然中國擁有優勢兵力，但假如中國對台灣動武，美國和日本將會馳援台灣。他指出，在美國馳援台灣的情況下，澳洲政府「幾乎是不可能」坐視不管。他相信，澳洲將會和美、日一同介入，合力支援台灣抵抗中國。

在訪問過程中，澳洲天空新聞主播史蒂芬諾維奇（Peter Stefanovic）問及，假如中國對台灣動武，美、日、澳難免被捲入戰爭；要是俄羅斯又趁機介入的話，是否將形同觸發「第三次世界大戰」？對此，戴維斯坦承是有可能的。

戴維斯相信，台海要是爆發戰爭，俄羅斯是有可能趁機侵襲北約（NATO）東面的前線、波羅的海三小國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）。

戴維斯強調，要是放任中國在印太地區為所欲為的話，將會帶來災難性的後果。

戴維斯還強調，澳洲與台灣關係已日益緊密；澳洲政府雖然採取「一個中國」政策，但同時主張以和平方式處理台灣議題，並且反對中國採取武力手段。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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