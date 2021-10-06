搭小黃聊天不小心透露這件事　女驚覺遇「恐怖司機」崩潰嚇哭！

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搭計程車聊天不小心透露這件事　女驚覺遇「恐怖司機」崩潰嚇哭！

搭計程車聊天不小心透露這件事　女驚覺遇「恐怖司機」崩潰嚇哭。（圖／翻攝自TikTok／babyblossomxox）

▲女子搭計程車遇到驚險事件。（圖／翻攝自TikTok／babyblossomxox

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子近來搭乘計程車時遇到驚魂事件，她表示，上車後司機很自然和她攀談，她沒想太多也就和對方聊了起來，沒想到卻在對話中不小心透露太多個資，差點讓自己惹禍上身。

身為化妝師的女子戴西(Daisy)在TikTok上分享自己遇到恐怖司機的經驗，餘悸猶存的她哭泣表示，「我剛坐計程車回家，司機問我來自哪裡，因為這個問題很常見，我就告訴了他，結果他又繼續問那是我要去住的地方，還是要回家，我隨口回答回家，才意識到我竟然讓他知道我住哪」。

黛西表示，司機後來突然提議，他在附近有一棟正在出租的房子，如果有興趣的話可以現在過去看看，「我立刻說我朋友在等我，我需要回家，結果他還想要我的電話號碼，我當下很害怕，所以我改建議司機把電話給我」。

黛西表示，司機要電話失敗後，還是一直不死心希望她能夠提供電話，「我騙他我之後一定會打給他，然後我一下車就在街上隨便找了一名女路人，我拜託對方假裝認識我和我說話，結果司機一直看著我們好一段時間後才離開」。

影片發布後獲得58萬網友點閱，黛西後來透露，過程中司機還一直稱讚她很漂亮，讓她愈想愈覺得毛骨悚然。許多網友同情黛西遭遇，也認同女生單獨搭車時要懂得保護自己，計程車行後來也回覆影片，承諾將會調查事件。

@babyblossomxox

#protectwomen #sabinanessa #saraheverard #misogyny #patriarchy #womensrights #feministtiktok

original sound - Daisy
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