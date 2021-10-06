2妙齡女應徵荷官到摩鐵面試　惡男「性侵拍裸照勒索」下場曝

▲陳男因性侵及勒索2名女子，被法院依強制性交罪、恐嚇取財罪，判處有期徒刑5年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名22歲的陳姓男子平日以做粗工為生；2020年3月上網佯稱提供「荷官」工作為由，連續拐騙2名女子前往摩鐵面試，2人都遭到陳男性侵，再以威脅將裸照散佈網路為由，向2女勒索金錢，苗栗地院依強制性交罪、恐嚇取財罪，宣判陳男有期徒刑5年。

法院判決書指出，陳男在去年3月間，透過網路佯稱可以提供「荷官」工作為由，先是約了A女前往苗栗市1間摩鐵進行面試，A女竟不疑有他前往赴約，陳男與A女在汽車旅館房間內，先要求A女替他按摩，再推倒A女於床後，伸狼爪撫摸A女胸部及下體；雖A女出手推擋及拒絕，但陳男恫嚇「如果我用全力，剛剛妳的手就斷了」，進而性侵A女。

陳男得逞後，A女受辱急欲離開，但陳男威脅A女簽訂工作契約並拍攝雙證件，還要求付3萬元工作押金，並恫稱若不給付押金而違約，就要拿A女雙證件照片向地下錢莊借錢，使A女心生畏懼，交付金飾2只及現金3萬元給陳男。

▲B女男友趁交付贖金時，夥同多名友人將陳男打趴在地。（圖／民眾提供）

另在1個月後，又用同樣手法，再次拐騙B女前往摩鐵面試，但B女於簽立工作契約後反悔欲解約，陳男遂以刪除雙證件照片為條件要求B女拍攝裸照及影片，再恫嚇B女若不與他發生性行為，會將裸照散布於網路，不顧B女哭求拒絕，性侵得逞。

就在B女脫身後，陳男仍以裸照威脅B女支付7萬元贖回；B女不堪受辱向男友告狀，趁交付贖金機會，揪朋友一同將陳男打趴在大街上，民眾見狀趕緊報警，陳男罪刑也一併被查出。法院審理後，認為陳男為逞性慾之滿足，竟恣意對2女為強制性交犯行，侵害性自主決定權，使其等承受難以抹滅之傷害，影響身心健康，又出言恐嚇以索討錢財，危害財產安全，危害社會治安，依強制性交罪、恐嚇取財罪，判陳男應執行有期徒刑5年。

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