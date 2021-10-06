拜登首度回應共機擾台　外交部：確認台美共同捍衛國際秩序

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

共機近來頻繁擾台，美國總統拜登（Joe Biden）5日首度對該議題表態說，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守台灣協議。外交部發言人歐江安回應表示，外交部已向美方確認美國政府對台政策不變，我國將持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

共機擾台數量10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至5日分別有38架、39架、16架、56架及1架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

拜登5日表示，他曾與習近平論及台灣，且雙方同意遵守「台灣協議」(the Taiwan agreement) ；對此，歐江安說明，外交部已在第一時間分別在台北與華府向美方確認，美國政府對台政策不變，即如國務院本月3日發布的新聞聲明所強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾，並將持續協助台灣維持足夠自衛能力。

歐江安表示，外交部感謝拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣。面對中國政府的軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，拜登政府連日來在不同公開場合均嚴正關切中國的挑釁行徑。我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。