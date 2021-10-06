他收購老舊ATM意外賺翻！　拆開發現大把鈔票「進帳5.5萬」

▲ 國外網友收購老舊ATM意外進帳大把鈔票。（圖／翻攝自TikTok／@packestt）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外幾名網友花300美元（約新台幣8377元）收購一台老舊的自動提款機，並拍下影片記錄拆解機器的過程，頓時在網路上爆紅。原來他們拆解過程中發現，提款機中還有大把白花花的鈔票，現賺好幾萬，令眾多網友直呼羨慕。

TikTok用戶packestt接連上傳4段他們拆解ATM的影片，過程中掌鏡的男子說明，這台提款機是他們向一名男子買來的，但賣家自己也沒有提款機的鑰匙，便告訴他們，「如果你們想要這台機器，裡面的東西也都是你們的」，令他們意外大賺一筆。

畫面中可見，他們剛開始用槌子狂敲，便可看見裡頭有不少鈔票，接著又拿出撬棍，想將箱子掀開，最後使用電鑽等工具割開，經過一番努力才將所有鈔票取出，一算竟足足有2000美元（約新台幣55863元），令影片中的男子激動地狂飆髒話。

這段影片短短4天已經累積610萬次觀看，掌鏡的男子卻意外成為眾人撻伐的對象，因為他一面拍影片，一面瘋狂碎唸及指揮友人如何拆解，令網友紛紛留言表示，「拜託不要分錢給他」、「他很破壞情緒」、「他可以冷靜點嗎」、「他真的最爛的那種朋友」。

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