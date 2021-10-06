人妻健身教練愛上女學員　老公爽邀小三一起「同居三人行」

▲沙奇雅同時擁有2名伴侶。（圖／IG／saskiamichalski）



記者王佩翊／編譯

德國一名身為健身教練的人妻2年前在健身房教課時，突然被自己的一名女學員煞到，兩人隨即墜入愛河，然而當該名人妻向老公坦承精神出軌後，男方竟大方邀請女學員一起加入夫妻的生活，開始三人行的同居模式。人妻表示，自己很愛老公也很愛女友，而他們兩個之間則只是單純的室友與家人關係。

根據《鏡報》報導，來自德國漢堡的28歲沙奇雅（Saskia Michalki）和34歲的老公馬爾辛（Marcin）2016年結婚，然而身為健身女教練的沙奇雅2019年在一堂健身課上與29歲的同性戀女學生呂伊（Lui）相識，兩人一拍即合，感情越來越好，還經常一起見面。不過沙奇雅卻突然發現，自己開始對這名「新朋友」產生難以說明的情愫，甚至開始愛上對方。

沙奇雅崩潰地一邊痛哭一邊向老公馬爾辛坦承這件事。她表示，自己一直以來都和馬爾辛維持一夫一妻制的忠實伴侶關係，並且夢想著要和對方共同擁有一棟房子和一個孩子。沙奇雅說，「我一直以為只有當你不愛另外一半時，才會愛上別人，但事實並非如此，我還是一樣深愛著馬爾辛，無法失去他。」

馬爾辛得知老婆的想法後，非但沒有生氣，甚至還笑著告訴沙奇雅，自己早就注意到她的心理變化，還大方地邀請妻子，帶著呂伊一起加入夫妻倆的關係。數週後，三人決定發展為「三人行」的關係，並在6個月後搬進一棟新公寓，正式開始三人的新生活。

儘管如此，馬爾辛和呂伊之間仍然維持著柏拉圖式的關係，兩人之間並沒有愛情，也不會發生性關係，而是以「好朋友」的形式相處，而沙奇雅則是輪流和2人睡覺。沙奇雅也表示，「很慶幸的是，馬爾辛與呂伊之間沒有任何嫉妒，他們給我很多愛，也從我身上獲得很多愛。」

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