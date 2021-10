列車進站！29歲女突然把女乘客推下月台　殺人未遂恐怖畫面曝光

▲監視器拍到女子去推另外一名女乘客。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約地鐵近日發生一起駭人事件,列車正要進站時,原本坐在月台等候的一名29歲女子突然起身,用力推向一名42歲婦女,想把人推下月台,恐怖的畫面在網路上瘋傳,目前凶嫌已經落網。

紐約市警方4日發布一段影片,事件發生在曼哈頓時報廣場站,影片中可看到,一名頭包著圍巾的女子原本坐在月台上,然而列車進站時,她突然用力把另外一名女乘客推下月台,受害者身上的物品散落在地上,她卻像沒事一樣離開。

受害女性為42歲來自紐澤西州的哈維爾(Lenny Javier),她因為臉部和腿部受傷,後來被送到附近一間醫院就醫,傷勢雖然嚴重但是沒有生命危險,她憤怒向媒體表示,「我的臉腫了,鼻子也斷了,而且下巴骨折,從沒想過這種事會發生在我身上」。警方目前已逮捕來自皇后區法洛克衛街區(Far Rockaway)的29歲女子埃格巴拉(Anthonia Egegbara),將以謀殺未遂罪進行起訴。



NYPD released video of suspect who pushed a 42-year-old woman into an oncoming 1 train at Times Square this morning, then fled scene. Sources say 1 second difference, victim could be dead. Video shows her time her push as train approaches. pic.twitter.com/8IfQXCdPIh