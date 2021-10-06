列車進站！29歲女突然把女乘客推下月台　殺人未遂恐怖畫面曝光





▲監視器拍到女子去推另外一名女乘客。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵近日發生一起駭人事件，列車正要進站時，原本坐在月台等候的一名29歲女子突然起身，用力推向一名42歲婦女，想把人推下月台，恐怖的畫面在網路上瘋傳，目前凶嫌已經落網。

紐約市警方4日發布一段影片，事件發生在曼哈頓時報廣場站，影片中可看到，一名頭包著圍巾的女子原本坐在月台上，然而列車進站時，她突然用力把另外一名女乘客推下月台，受害者身上的物品散落在地上，她卻像沒事一樣離開。

受害女性為42歲來自紐澤西州的哈維爾(Lenny Javier)，她因為臉部和腿部受傷，後來被送到附近一間醫院就醫，傷勢雖然嚴重但是沒有生命危險，她憤怒向媒體表示，「我的臉腫了，鼻子也斷了，而且下巴骨折，從沒想過這種事會發生在我身上」。警方目前已逮捕來自皇后區法洛克衛街區(Far Rockaway)的29歲女子埃格巴拉(Anthonia Egegbara)，將以謀殺未遂罪進行起訴。

