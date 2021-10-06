冷血殺8初生嬰企圖再殺10嬰　恐怖女護士「3度入獄」堅稱無罪18次

BREAKING : Nurse Lucy Letby has entered not guilty pleas at Manchester Crown Court to the murder of eight babies and the attempted murder of 10 others over a period of a year while working at the Countess of Chester Hospital neonatal unit pic.twitter.com/M546lZAtsZ — BBC North West (@BBCNWT) October 4, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國31歲女護士萊比(Lucy Letby)被控工作期間，涉嫌殺害8名嬰兒與企圖謀殺另外10名嬰兒，她原本所任職的切斯特醫院(Countess of Chester Hospital)在事發後接受長達3年的調查，而讓她一共3次被捕入獄，不過4日她應訊出庭時再度不認罪，並且重複18次自己無罪。

當地媒體報導，事發醫院由於2015年3月至2016年7月初生兒的死亡人數異常地高，且死因都為心臟衰竭，遺體上還發現不明斑點引發警方調查，結果意外發現女護理師萊比與18條命案有關，其中包含她涉嫌殺害1歲以下的5名男嬰與3名女嬰，並且企圖殺害5名男嬰與5名女嬰。

萊比2018年7月因為謀殺8嬰兒被捕後，隨著調查持續展開，2019年6月又因為企圖謀殺另外3名嬰兒被捕，2020年11月再次被捕，並被指控8項謀殺罪與10項謀殺未遂罪，然而她每次出庭都不肯認罪，甚至在法庭上多達18次宣稱自己無罪。

報導中指出，萊比在2011年正式獲得護理師資格前，培訓期間也在學校擔任實習護士3年，親友都認為她是一名十分專業的護士，並且正在做自己夢想中的工作，都不明白為何會與新生兒命案有關。萊比目前還押候審中，本案將於明年再次進行審判，外界都十分關注最後的審判結果。

▼女護士被控謀殺1歲以下嬰兒。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）