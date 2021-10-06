長頭蝨媽媽淋汽油　4歲女童「頭頂恐怖焚燒」全身60%三度燒燙傷

▲女子當年為了除頭蝨，意外造成嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自Facebook&TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州21歲女子薩特(Charity Sutter)4歲長頭蝨時，媽媽發現不是帶她去看醫生，竟然是把汽油淋在頭上點火，結果導致她全身60%面積三度燒燙傷，雖然幸運活了下來，但多年來仍要持續接受手術與治療，讓她十分痛苦。

英國《太陽報》報導，居住在弗林特市(Flint)的薩特表示，燒汽油來處理頭蝨是奶奶教導媽媽的方法，「她說她小時候也是這樣處理，而且這比她嘗試過的任何方法都有效，現在回想起來，我不明白她為何覺得這是可行的，太可怕了」。

薩特回憶，媽媽當時把汽油塗在她和姊姊的頭上後就去樓下做飯，她下樓去找媽媽時，對方剛好點了煙，結果煙灰不小心掉到頭上，導致她的頭瞬間燒了起來，「我記得汽油味聞起來很噁心，頭上都是汽油又站在火爐旁，我的頭就像營火一樣瞬間燒起，只聽到媽媽一直在尖叫」。

薩特送醫發現臉、脖子、背部左手臂和左腿，全身約60%以上三度燒燙傷，多次接受植皮和整形手術才終於活了下來，雖然她坦承到現在都無法完全原諒母親，不過痛苦的經歷卻反而激勵她立志成為一名醫護人員，現在也時常在TikTok分享自己的故事，希望能鼓勵有同樣遭遇的人不要放棄追夢。