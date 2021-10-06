2021「世界50大餐廳」出爐！亞洲最強名列第8　日本入圍3間最多

▲2021年「世界最佳50家餐廳」第8名新加坡Odette的料理。（圖／翻攝www.theworlds50best.com）

記者吳美依／綜合報導

2021年「世界最佳50家餐廳」（The World 's 50 Best Restaurants）名單出爐，第1、2名皆由丹麥奪得，第三名獎落西班牙。亞洲方面，新加坡的Odette位居第8，成為亞洲最強餐廳；香港大班樓（The Chairman）獲得第10名，成長名次最多；而日本一共3間餐廳上榜，表現最為亮眼。

本屆第1名是位於丹麥哥本哈根的Noma，這間米其林三星餐廳由主廚雷哲度（René Redzepi）創立，儘管2016年一度關閉，2年後又再度開張。第2名是同樣來自哥本哈根的Geranium，主廚科夫德（Rasmus Kofoed）以極具創意的時令菜單聞名。

第3名是西班牙拉拉韋特蘇（Larrabetzu）的Asador Etxebarri，所有菜餚甚至甜點都透過火烤方式烹調而成，主廚阿金佐尼茲（Victor Arguinzoniz）被同行票選為「主廚精選」（Chefs' Choice Award）獎項冠軍。

▲2021年「世界最佳50家餐廳」第10名香港大班樓的料理。（圖／翻攝www.theworlds50best.com）

在今年的名單中，獲獎最多的國家是西班牙，一共6間餐廳上榜，且其中2間餐廳擠進前10名。亞洲方面，日本東京的傳獲得第11名，Narisawa榮登第19名，Florilège首次入榜就來到第39名。

「世界最佳50家餐廳」被視為美食界的奧斯卡獎，2002年起由英國「威廉．里德商業媒體」（William Reed Business Media）推出，2020年因疫情衝擊全球餐飲業，因此被迫暫停一屆，所幸今年順利恢復。

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