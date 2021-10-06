臉書大當機7小時　官方公布原因：例行維護出錯「切斷所有連線」

▲ 臉書當機使得網友想抱怨也無從發洩。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Facebook及旗下Instagram、Whatsapp在台灣時間4日晚間發生當機災情，持續將近7小時，用戶想抱怨又上不了社群網站。臉書公司5日宣布，這次大癱瘓是因數據中心進行例行維護時發生錯誤，引發一連串問題，進而導致當機。

《路透社》報導。臉書工程部門副總裁賈納丹（Santosh Janardhan）在一篇部落格貼文中說明，該公司工程師發送指令時不慎切斷臉書數據中心與全球其他地方的連線，造成故障。

臉書說明，臉書系統的設計能夠檢核指令，以避免錯誤發生，但檢核系統存在漏洞，沒能擋下導致這次大當機的指令。他們也補充，故障並非惡意攻擊造成。

大當機還破壞臉書工程師用來調查及修復這類故障的工具，導致復原更加困難。臉書當時派出一組工程師前往數據中心，試圖調整並重啟系統，但由於人身及系統安全規定嚴格，工程師花費許多額外的時間才進入數據中心，處理伺服器問題。

數據中心網路連線恢復後，臉書也擔心，流量暴增會導致網站及APP癱瘓，但該公司已經為這種狀況進行演練，復原相對也會較快。

根據網路監控公司Downdetector，這是有史以來最嚴重的網路平台故障事件，令Facebook、Instagram及Whatsapp數十億用戶無法使用服務，進一步加強外界對這家市值近1兆美元公司的審視眼光。

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