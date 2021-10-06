　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾化學獎今晚揭曉！　搶先預測6大獲獎人選

▲▼諾貝爾獎。（圖／路透）

▲2021諾貝爾化學獎即將於6日正式揭曉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

2021年諾貝爾化學獎將於台灣時間6日下午5點45分正式揭曉，究竟是哪幾位學者能獲得這項殊榮格外引人矚目。《ETtoday新聞雲》結合BBC科學節目Inside Science與素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）整理出該獲獎領域的熱門人選與預測分析。

科睿唯安自2002年起，每年都會根據Web of Science的資料進行定量分析，透過量化資料分析來預測年度諾貝爾得主。該公司分別從醫學、物理、化學以及經濟等四大獎項中選出符合諾貝爾等級的研究人員，並授予引文桂冠獎（Citation Laureates），由於該獎項的遴選是透過客觀、高質量的引文數據與權威性指標，因此被視為是極具參考價值的諾貝爾預測名單。

▲▼尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）。（圖／劍橋大學）

▲尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）。（圖／劍橋大學）

以更快的速度與更便宜的價格完成基因定序

尚卡爾·巴拉蘇布拉馬尼安 （Shankar Balasubramanian）與大衛·克倫納曼 （David Klenerman）被稱為是「基因大陸」的哥倫布。在20年前對單個人類基因組進行測序需要10年的時間，並且耗資10億美元，不過巴拉蘇布拉馬尼安與克倫納曼研究出新技術，使這些過程縮短至1天，而費用也僅需1000美元（約新台幣2.7萬元）。而這樣劃時代的新技術，也讓基因定序相關研究能夠適用於新的應用手段，包含診斷與治療癌症及其他疾病，或是對來自新冠病毒的RNA進行測序以跟蹤變種病毒在全球的傳播。

▲▼Carolyn Bertozzi。（圖／史丹佛大學）

▲卡羅琳·貝爾托西。（圖／史丹佛大學）

生物體內進行化學反應

卡羅琳·貝爾托西（Carolyn Bertozzi）發明了一種對生物體或細胞中的分子進行化學反應但卻可以不破壞分子本身的方法，並稱之為「生物正交化學」。該反應能夠幫助研究人員識別藥物標靶並標記細胞進行成像。

▲▼Barry Halliwell。（圖／新加坡國立大學）

▲貝瑞·哈利維爾。（圖／新加坡國立大學）

自由基、抗氧化劑在人類疾病中的作用

新加坡國立大學資深副校長兼任教務長辦公室資深顧問、醫學院生物化學系特聘教授貝瑞·哈利維爾（Barry Halliwell）深度研究了自由基與抗氧化劑對人體健康的影響，並且發現這些分子與生物體的關係比人類所知的更為複雜。哈利維爾的研究有助於準確確定自由基對人體造成的損害類型以及自由基與抗氧化劑和腦部疾病間（阿茲海默症、癡呆症等）的關係。

▲▼威廉·L·喬根森 。（圖／耶魯大學官網）

▲威廉·L·喬根森。（圖／耶魯大學官網）

溶液中有機與生物分子體系的計算化學方式，有助合理的藥物設計

美國耶魯大學化學系教授威廉·L·喬根森（William L. Jorgensen）被認為是計算化學領域的先驅，而他研究的溶液中有機與生物分子體系的計算化學方式，有助於藥物的設計與合成。

▲▼澤本光男。（圖／中部大學）

▲澤本光男。（圖／中部大學）

發現和發展了金屬催化活性自由基聚合

澤本光男是日本中部大學前沿研究所教授、京都大學名譽教授，專長精密高分子合成，他發現並研究了金屬催化活性自由基聚合。

▲諾貝爾物理學獎將於5日下午頒發。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）

10/6（三）化學獎
10/7（四）文學獎
10/8（五）和平獎
10/11（一）經濟學獎

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
國慶連假颱風攪局？　專家：2地區出門帶傘
「開夜床」五星飯店神秘服務曝光　網驚：見世面了！
「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中曝到貨時間點
快訊／陳柏惟肇逃判決書曝光！被撞騎士傷勢超慘
搶購默沙東新冠口服藥「簽訂合約中」　陳時中：11月通過EUA
挖眼案「不設募款帳戶」挨轟！潘孟安首現身回應
快訊／陳柏惟遭爆曾肇逃！　他控：極惡劣、不負責任
華航機師母疑「突破性感染」　2孩同住陰轉陽
女演員「仿SOD」轉戰AV界　下海直播狂拍15部
龍龍淚控遭霸凌「開戰5天下場超慘」！驚人數據曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳學者：2024台海戰爭風險遇高峰　「恐觸世界大戰」3時間點曝光

他收購老舊ATM意外賺翻！　拆開發現大把鈔票「進帳5.5萬」

人妻健身教練愛上女學員　老公爽邀小三一起「同居三人行」

中國H5N6禽流感「感染案例激增」且病毒突變　世衛：迫切需要監測

列車進站！29歲女突然把女乘客推下月台　殺人未遂恐怖畫面曝光

老公半夜失蹤　孕妻開房門驚見「他裸身交纏乾弟」崩潰逃家

拜登首度回應共機擾台　外交部：確認台美共同捍衛國際秩序

長頭蝨媽媽淋汽油　4歲女童「頭頂恐怖焚燒」全身60%三度燒燙傷

真的變「好兄弟」！他見色忘友慘被當死人　死黨嗨辦「葬禮」

臉書大當機7小時　官方公布原因：例行維護出錯「切斷所有連線」

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

大錯特錯不要來～中國娃娃40歲長這樣！　貝兒生2寶身材辣翻…娃娃童顏超驚人

臉書、IG全球大當機超過6小時　各地網友哀號...官方緊急修復

男子問Google小姐煙火施放地點　收到毀滅式答案...全是「禁火區」

Toyz與藥腳「黑吃黑」對話曝光　他一句冷血話...讓對方拱出自己

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澳學者：2024台海戰爭風險遇高峰　「恐觸世界大戰」3時間點曝光

他收購老舊ATM意外賺翻！　拆開發現大把鈔票「進帳5.5萬」

人妻健身教練愛上女學員　老公爽邀小三一起「同居三人行」

中國H5N6禽流感「感染案例激增」且病毒突變　世衛：迫切需要監測

列車進站！29歲女突然把女乘客推下月台　殺人未遂恐怖畫面曝光

老公半夜失蹤　孕妻開房門驚見「他裸身交纏乾弟」崩潰逃家

拜登首度回應共機擾台　外交部：確認台美共同捍衛國際秩序

長頭蝨媽媽淋汽油　4歲女童「頭頂恐怖焚燒」全身60%三度燒燙傷

真的變「好兄弟」！他見色忘友慘被當死人　死黨嗨辦「葬禮」

臉書大當機7小時　官方公布原因：例行維護出錯「切斷所有連線」

Albee激戰忘鎖門！男友媽親睹她「正面脫光光」：我坐在她兒子身上

花蓮發放敬老金！擴大85歲以上長者為對象　全縣6684人受惠

信義路「能不能讀附中」房價差1成　現代孟母超前3年置產

默沙東口服藥降低50%重症率！國內有望採購　衛福部坦言「會預先下單」

北、中部建商一窩蜂搶進高雄　業者曝：看好房價基期低

《Sweet Home2》冬天開拍！韓媒爆「只有她們續演」　網看名單崩潰

公所代抽兵種！PTT名人見「籤王」心涼了　網笑萬年魔咒：別不信邪

快訊／陳柏惟肇逃紀錄被翻出　被撞騎士顱內受傷、腦膜出血

「莫德納二劑孤兒」終於盼到了！陳時中：疫苗3天內會來

山西連日大雨山體滑坡　4名交警被土石埋壓身亡

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

國際熱門新聞

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

拜登：曾與習近平提及台灣　雙方同意遵守台灣關係法

姐妹丼尬親子丼！　媽媽、妹妹輪流睡老公

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

他痛批山寨《魷魚遊戲》制服：中國要學會尊重

賈伯斯逝世10周年　「這動作」決定iPhone生死

道瓊開盤「反彈400點」　昨日暴跌失地一次收復　

塔利班怪手高掛3具屍體　市民圍觀搶拍照

中國態度軟掉了！悄悄同意澳洲貨船卸煤

鬼父性侵13歲女兒！還逼15歲兒硬上媽媽

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

台海情勢升高！前白宮國安顧問：2022年最危險

更多熱門

相關新聞

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

50年前神預言「全球暖化　氣象學家得諾貝爾物理獎

2021年諾貝爾物理學獎由美籍日裔氣象學家真鍋淑郎、德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利理論物理學家帕里西（Giorgio Parisi）共獲殊榮，其中真鍋淑郎、哈塞爾曼獲獎的原因，主要在於早在50年前就預測了全球暖化，也是首度有氣象學者獲得諾貝爾物理獎。

即／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

即／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

諾貝爾物理獎今揭曉！量子力學再成大熱門

諾貝爾物理獎今揭曉！量子力學再成大熱門

即／諾貝爾生醫學獎出爐

即／諾貝爾生醫學獎出爐

諾貝爾生醫獎今揭曉！新冠疫苗被看衰

諾貝爾生醫獎今揭曉！新冠疫苗被看衰

關鍵字：

諾貝爾獎諾貝爾化學獎

讀者迴響

熱門新聞

現職「國小教師」曬薪資條…驚呆所有人

受害者太多人！《魷魚遊戲》證實「這幕爭議畫面」即將刪掉

第9類年輕人疑第2劑「被跳過」　指揮中心解答

曾沛慈認愛黑壯男：溫柔守護感情！

威脅更大！全台有雨　圓規颱風恐生成最靠近時間曝

不知道爸媽收入？她開帳戶見6位數傻眼

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

快訊／北市某國小「學童媽確診」！全班停課採檢

新婚12天渣夫上網約砲！小三IG炫「整晚兩發」

女大生幫擋酒醉倒被性侵　哭著衝櫃台求救

吵架丟滿地麥當勞！名律師批浪費卻遭停權

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

三角御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

染疫死後…紅粉知己槓上女兒　千葉真一恐遭「分骨灰」

更多

最夯影音

更多
金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！

金高銀開房間訂「透明浴室」想壞壞　糗遭拆穿..安普賢「狂親上床」順利開車！
陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

陳小春二兒子傻笑狂奔超萌！　Jasper唱歌哄他眼裡都是愛

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

金馬58／邱澤再搶影帝強碰柯震東.張震　賈靜雯.王淨搶影后...許瑋甯.張鈞甯成遺珠

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

「妳不是丫鬟，妳是我老婆！」　《俗女2》嘉玲爸懺悔告白逼哭于子育

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

嗆聲金高銀「我陪妳男友選禮物」　安普賢紅粉知己「狂提往事」超心機

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面