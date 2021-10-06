《魷魚遊戲》全球爆紅　牛津字典新增K-drama等超過20韓式英文單字

▲南韓團體防彈少年團（BTS）吸引全球各地粉絲支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓娛樂影視產業近年來大放異彩，除了屢次在美獲獎並參與聯合國大會的防彈少年團（BTS）之外，由Netflix製作的韓劇《魷魚遊戲》更是刮起一陣旋風。然而，「韓流」威力橫掃下，就連於《牛津英語詞典》（OED）9月份都新收錄了超過20個韓式英文單字。

▲BTS第三度受邀出席聯合國活動。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國CNN報導，南韓過去20年來推出大量偶像團體與流行音樂，吸引全球數百萬名粉絲為此狂熱，而「K-pop」一詞早在2016年就被收錄於牛津字典。此外，南韓電影與戲劇也逐漸在全球嶄露頭角，例如在各大影展獲獎的電影《寄生上流》，以及有望成為Netflix有史以來收視率最高影集的《魷魚遊戲》，其95%的觀眾是來自韓國以外的地區，也讓「K-drama」被列入這次牛津新增的新單字。

▲韓國Netflix製作的劇集《魷魚遊戲》內容與角色刻畫引起不同地區觀眾共鳴，創下全球高收視率。（圖／翻攝自「netflixkr」IG）

據BBC報導，牛津字典本次一口氣新增了26個單字，包含「韓流」（hallyu）、「韓服」（Hanbok）、「飯饌」（小菜，banchan）、「韓式燒肉」（bulgogi）、「紫菜飯捲」（kimbap）、「吃播」（mukbang）、「撒嬌」（aegyo）等韓式英文單字。而《牛津英語詞典》方面表示，並非所有新字都是從韓文借來的音譯字，還有部分由韓國文化衍生出其他含意的字義解釋，例如「fighting!」可對應到原本英文中的「go for it!」，用來表達鼓勵和加油。

牛津字典聲明指出，「我們都馳騁在南韓浪潮的浪尖上，這不只是在電影、音樂和流行文化上的感受，也包含在語言之中，從最新版得牛津字典收錄的韓式單字和片語就可見一斑」、「韓式英文的發展和採用也證明了，詞彙的創新已不再侷限於美國和英國此兩大傳統英語中心，展現出不同地區的亞洲人如何在各自的語境中創造和交流詞彙，再將這些詞傳入英語世界的其他國家。」

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