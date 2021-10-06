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打造台版山海經！國表藝三館共製《鯨之嶋》2023揭開台灣身世寓言

▲▼「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第3屆，由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團、劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲選。（圖／記者林育綾攝）

▲《鯨之嶋》獲選第3屆「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」，藝術家們進行簽署儀式。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」邁入第3屆，今年投件數量是由始以來最多，最後由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團、劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲選！作品有長達一年多時間可孵育，將於2023年在國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館巡迴演出，揭開臺灣身世寓言首部曲。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝此次同時擔任共製計劃甄選主席，她表示，這一屆共製計畫徵選總共收到22件，是投件數量最多的一屆，從中看見臺灣創作者豐沛的創作能量，也有因應後疫情時代的創作，非常多元。

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而在決選時評審團們入選5件計畫，在三級警戒時期以視訊會議方式面試，再反覆討論多次之後，評審們皆認為三館共製是要尋找可創造當代經典的作品，最後確定獲選為《鯨之嶋》（嶋讀音同「島」）。

劉怡汝說，主創者李易修曾於2018年TIFA演出超神話系列作品《蓬萊》，以獨創的語言與身體表演語彙，定位我們是誰、我們在哪裡。相信再次從臺灣土地文化出發，能帶來更精彩的能量，找到臺灣與世界對話的新角度。

▲▼「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第3屆，由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團、劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲選。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第3屆，三場館總監也進行簽署儀式。（圖／記者林育綾攝）

《鯨之嶋》以臺灣山川地理歷史為基底，創造迷人的超現實神話角色，透過遭受天災人禍侵襲的土地神話，恰巧反映臺灣面對天災及疫情肆虐的人們，以更高的視野，共同反思環境危機。此次揉合創新南北管音樂及當代偶戲的美學形式，且主創者們長期於不同領域鑽研，其美學風格與高質感，給予三館共製評選委員們超出框架的想像及魔幻的可能性。

拾念劇集「超神話三部曲」（大神魃、蓬萊）將既有的神話改編為當代俗世的隱喻，延續此創作精神提出「臺灣島身世寓言三部曲」，首部曲以《鯨之嶋》為名，「鯨」引自臺灣島嶼形狀，「嶋」為島的異體字，其有著山、海、鳥、魚的意象，並將臺灣地理景象，如北迴歸線、黑潮、海底火山、土石流、神木和海中浮流生物等轉化為故事角色的特徵、性格與際遇，而角色們所遭遇的紛擾、困頓和疑問，更暗喻現代社會的真實情況。

拾念劇集藝術總監暨導演李易修表示，「我們發現，全世界北迴歸線所經之處，大多為沙漠或乾旱之地，只有臺灣島因為黑潮經過，而保持長年相對溫暖潮溼。這樣的地理特色引動著我們對臺灣島身世寓言的角色想像：北迴歸線就像是旱災女神旱魃回歸神州所經之路，行經臺灣島（鯤身）之前撞見黑潮，暖流黑潮就像風流的浪子，為鯤身帶來溫暖，年復一年的來來去去，挑動鯤身的心。而此次的製作我們仍會持續探索傳統南北管音樂在劇場的的各種可能表現主題、開發全新美學形式。」

共製團隊無獨有偶工作室劇團，繼2018年TIFA《蓬萊》後與拾念劇集再度攜手合作，藝術總監鄭嘉音表示，近年來無獨有偶的創作，剛好也多以《山海經》、《妖怪臺灣誌》及《想像的動物》裡，帶有奇幻風格的角色為靈感，此次的《鯨之嶋》則希望更加強化當代偶戲的應用，以人與偶之間獨特的操控美學而產生的詩性與魔幻為作品特色，在文本之外增加非敘事語言的感動和隱喻。

編劇施如芳說，《鯨之嶋》是她第一次跨越有限的人身，將地理自然條件角色化，劇本方向與角色設定經過多次翻轉，劇中的「鯨」具多重隱喻，有三個角色象徵臺灣的身、心、靈，掙扎於關鍵時刻，是否面向海洋而成其大，鯤身的本我是鯨（哺乳類），顯現的外表雖小，內在力量卻來自幾千萬年板塊擠壓熔融，力道之大，終將衝出海面、衝向天際，化身為大鵬，「以此自然能量的流變為內蘊張力，鋪陳成一個自我認同整合的寓言故事。」

▲▼「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第3屆，由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團、劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲選。（圖／記者林育綾攝）

▲「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」第3屆，由拾念劇集、無獨有偶工作室劇團、劇作家施如芳共同製作的新作《鯨之嶋》獲選。（圖／記者林育綾攝）

「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」上一屆得主為阮劇團《十殿》，2021年三館巡演以超過萬人購票、售票率超過9成的成績，締造三館共製計劃里程碑，阮劇團團長汪兆謙表示，「參與三館共製的歷程，對團隊而言是相當美好的，它在臺灣是少數能夠提供給創作團隊，有比較長的時間可陪伴大家心心念念的作品孵育出來的機制。」

汪兆謙也說，這個機制也結合了全臺灣最有影響力，從北到南的場館們，可以讓團隊跳脫單一場域前進到不同的地方，可以面對到更多不同觀眾，且它不只是做一個作品，而是在三館的呵護下，作品被孵育出來後可有更多的想像。《十殿》這個作品有幸在2年前扎實的走過這個歷程，在此恭喜拾念劇集、無獨有偶與施如芳老師共同製作的《鯨之嶋》，「相信它會是一個非常棒的作品！」

《鯨之嶋》將於2023年展開三館巡演，期盼這個追尋的旅程，能傳遞到不同的觀重視野中。下一屆三館共製徵選將於2023年展開，希望在充足的製作時間與經費之下，締造未來臺灣當代表演藝術的精彩作品，更能站上國際舞臺，讓臺灣表演藝術的創造力和獨特美學於世界發光。

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