中國企圖武力解決台海問題　美議員促拜登「與台復交」！

▲美議員呼籲，應該逆轉與台斷交的決定。（圖／路透社）



文／中央社

共機擾台數頻創新高，多名美國眾議員今天致函總統拜登表示，美中當年建交前提是兩岸分歧須和平處理，但北京顯然無此意圖，是美國重思對中關係，考慮逆轉與台灣斷交決定的時候了。

共機擾台數量10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至5日共有150架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中4日有56架，是國防部去年9月17日開始揭露共機動態以來，數量最多一次。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）、白宮發言人莎琪（Jen Psaki）4日皆公開批評中國作為破壞區域和平穩定，強烈敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

不過，共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）、戴佳雷（Scott DesJarlais）及史杜（Greg Steube）今天聯名致函拜登（Joe Biden）表示，若要嚇阻中共升高區域情勢，光靠強硬文字不夠，還須動用賦予總統職權的工具。

根據中央社記者取得的信函內容，議員們向拜登指出，美中1979年建交的前提條件是，北京會和平處理與台北間的分歧，這些保證被編進「台灣關係法」。但近幾個月全世界都清楚認知到，中國並不打算履行這項承諾。

議員們呼籲：「是美國重思與中國關係，考慮逆轉卡特政府時期在北京堅持下與台灣斷交決定的時候了，並鼓勵區域盟友效法。」

美國1979年1月1日起與中華民國斷交，與中華人民共和國建交。為處理斷交後的台美關係發展，美國國會推動台灣關係法，在國會通過後，時任總統卡特（Jimmy Carter）1979年4月10日簽署，並回溯至同年1月1日生效。

根據台灣關係法第2條，美國政策是須表明美國決定和「中華人民共和國」建立外交關係之舉，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望；任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

此外，議員們建議拜登拒絕讓中國人民入境，原因是許多中國高官經常性訪美，也把子女送到美國名校讀書，這麼做能精準對中國菁英分子施壓。

他們也呼籲拜登，若中國未履行先前對美國許下的貿易承諾，應考慮加大對中經濟施壓，例如採取進口限制措施、擴大經濟制裁等。

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