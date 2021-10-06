塔利班怪手高掛3具屍體畫面曝　市民圍觀擠爆搶拍照

▲其中一台怪手吊掛了兩具屍體。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班重新奪取阿富汗政權後，曾多次向國際表示不會恐怖治國，但隨著女公務員、職員和女學生被趕回家，以及街頭行刑的許多消息傳出後，這次又有3名罪犯，因闖入民宅行搶被殺，再被塔利班人士在廣場上用挖土機高高吊起屍首。當地民眾紛紛圍觀，許多人甚至拿出手機拍照。

綜合外電報導，事件發生在阿富汗第三大城赫拉特（Herat），根據政府官員指出，3名嫌犯先前闖入民宅企圖行搶，卻反被男性屋主殺死。3具遺體分別被2台怪手高高吊起，塔利班認為3名搶匪被屋主射殺是罪有應得，這次在廣場上吊屍首示眾，也是為了要殺雞儆猴。

塔利班這些中世紀一般的殘忍行為，讓其先前不斷對外界保證「這次不一樣」的承諾顯得更加空虛；國際特赦組織也指出8月30日在一處村莊，塔利班非法殺害13名阿富汗哈札拉族人，13人中有11人是阿富汗政府軍、2名平民，還有一名是17歲的女孩。

塔利班的所做所為繼續加深外界對其將重返1996到2001年恐怖統治行為的憂心，女權在塔利班奪權後陷落速度加快，但首都喀布爾仍有抗議在進行中，一間私校的女老師和學生們於5日發起抗議，高舉「教育是一項權利」的標語，抗議塔利班政府剝奪女性就學的權利。