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賈伯斯逝世10周年　當初「這動作」決定iPhone生死

▲▼賈伯斯（Steve Jobs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈伯斯逝世10週年。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在2011年10月5日因病逝世，今年是他過世的第10週年，不少人近日開始分享關於賈伯斯的故事，一名記者則透露賈伯斯在展示第一支iPhone時，一個動作就讓iPhone奠定了地位。

根據《cnet》報導，記者Roger Cheng分享，蘋果剛發表iPhone時，賈伯斯到《華爾街日報》紐約總部向一群記者展示手機，有記者提問iPhone的耐用程度，而賈伯斯的反應讓全場嚇了一跳。

Roger Cheng指出，賈伯斯直接將他手上的iPhone朝著房間中央拋向空中，現場人士看了都忍不住發出驚呼聲，不過因為手機將掉落到地面，緊張感又讓全場陷入沉默。

「最後手機毫髮無傷，賈伯斯就是出了名的會承擔計算過的風險」，Roger Cheng提到，賈伯斯為了讓現場記者印象深刻，可以做到這種程度，如果當時那支iPhone摔壞了，會是多糟的一件事。

為了紀念逝世10週年，蘋果將官網首頁設置成賈伯斯的悼念影片，並公開「來自賈伯斯家人的一封信」，提到這10年間，賈伯斯仍是一家人相當重要的精神慰藉。

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