姐妹丼尬親子丼！媽媽、妹妹輪流睡老公　磨蹭影片讓800萬人看傻

記者崔子柔／綜合報導

美國女子瑪迪（Madi Brooks）近期在Tiktok上PO出一系列影片，分享她和老公、媽媽、妹妹的互動，指出她們母女3人會輪流和老公上床，而且感情還比過去更好，該則影片已超過800萬人觀看，引起熱烈討論。

「對，我就是那種妻子」，瑪迪指出，她和媽媽都有換妻性癖好，如果自己沒有慾望時，就可以換媽媽上場和老公做愛，她在訴說這段關係同時，老公則在畫面中熊抱著丈母娘，下半身緊貼左右搖擺。

▲瑪迪老公抱著妹妹。（圖／翻攝TikTok@madibrooks567）



瑪迪自7月開始就在Tiktok上PO出類似影片，包括妹妹也會和老公發生關係等，近期的內容更是引起廣泛討論，不過多數網友都無法理解他們的想法，紛紛留言表示，「我到底看了什麼」、「這到底是怎麼開始的？」、「好吧，這是妳自己的人生」。