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獅子山颱風最快今生成　「圓規」恐接力威脅更大！模擬路徑曝

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式50次的模擬路徑（上圖左）顯示，南海擾動與台灣皆有段不小距離，沒直接威脅；美國系集模式模擬菲東擾動的路徑（上圖右）更具威脅性，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，獅子山颱風在今天（6日）生成機率很高；另外，位於菲律賓東邊的低壓，預估周日可能生成圓規颱風。氣象專家吳德榮提醒，菲東擾動的路徑更具威脅性，下周二、下周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。

中央氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天基隆北海岸、東半部、恆春半島和大台北山區有些降雨，其他地區以午後雷陣雨為主但相對零星；周四、周五南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島和大台北山區降雨比今明顯，午後雷陣雨也比較多。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均說，位於南海的低壓最快今增強為熱帶性低氣壓，今和周四有機會成颱，但環流較大、整合起來強度不會太強，未來往中南半島一帶前進，周四、周五會帶水氣上來。

葉致均分析，位於菲律賓東方海面的低壓，周五之後結構會慢慢變比較好，但後續路徑及強度有很大差別，下周天氣要看該低壓的發展及路徑而定。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，南海擾動結構仍很鬆散，醞釀成颱尚需一段時間；最新歐洲（ECMWF）系集模式50次的模擬路徑顯示，南海擾動向西北西，無論何時成颱，與台灣皆有段不小距離，無直接威脅。

吳德榮表示，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、下周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；不過，此為一周後的模擬，不確定性大，應繼續觀察模式的調整。

▼南海到菲律賓東方海面是低壓帶，易有擾動發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今盛行偏東風，迎風面北海岸、東半部及恒春半島偶有局部短暫雨，背風面西半部晴朗、白天仍偏熱，高溫約在35、36度。

吳德榮說，周四、周五南海熱帶擾動無直接影響，但偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲，午後中南部近山區有局部降雨的機率。

吳德榮分析，周六起至下周一上半天水氣漸減，天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；下周一下半天起菲東熱帶擾動逐漸接近，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨；下周二各地有雨，但各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。

賈新興5日引用歐洲系集模式預測表示，獅子山颱風今天生成機率很高，朝海南島移動，由於移動速度較快，所以帶來水氣相對較少；另外，位於菲律賓東邊的低壓，預估周日可能生成圓規颱風，朝呂宋島一路往西走，有朝香港、澳門一帶移動趨勢，要留意屆時長江以北是否有冷高壓勢力發生，如果有，很可能出現颱風跟東北季風的「共伴效應」，後續必須特別留意。

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