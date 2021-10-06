中國賣《魷魚遊戲》山寨制服　韓教授痛批：應該學會尊重他國文化

▲中國電商賣家拿李政宰當商品封面，賣《魷魚遊戲》同款山寨制服。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合報導

韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中具有代表性的綠色滾白邊運動服卻出現被山寨現象，紛紛出現在中國境內電商平台上。對此，南韓誠信女子大學教授Kyung Duk Seo在臉書痛斥，中國不只泡菜、人參雞湯、韓服的起源要說成中國的，就連《魷魚遊戲》在中國境內都是非法下載盛行，甚至直接拿主角李政宰的劇照來販賣山寨的運動服，他認為這些都是不懂得尊重的行為。

Kyung Duk Seo在臉書表示，看到《魷魚遊戲》受到全球歡迎的感覺很棒，因為這是史上第一個在83個國家／地區都登上Netflix榜首的影集，現象級的收看也引發外媒報導，許多外國名人都紛紛表示很感興趣。

「但有一個很大的問題是，中國的非法下載非常盛行」，Kyung Duk Seo在貼文中附上一張照片，中國電商竟然有賣家直接把李政宰穿運動服的劇照拿來當作商品封面，大喇喇標示「魷魚遊戲同款456運動服」，讓他直呼這種作法簡直錯得離譜。

Kyung Duk Seo接著說中國非法下載問題已經很久，而且還有很多對韓國內容的複製，甚至聲稱泡菜、人參雞湯和韓服等都是起源於中國；他認為現在韓劇在全球受到極大關注，似乎挑起了中國極大的危機感，因為亞洲的文化主動權已經轉移到韓國，而這點讓中國恐懼，但是無論如何，「中國網友應該要先學會『尊重』其他國家的文化」。