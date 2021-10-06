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23歲妹不知道爸媽收入！打開帳戶驚見「6位數」：我嚇到了

▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

▲一名女網友表示，看到媽媽月收「6位數」瞬間傻眼。（示意圖／資料照片）

網搜小組／閔文昱報導

爸媽辛苦養家，但許多人其實並不知道家長實際收入是多少。一名23歲女網友發文表示，她從來都不知道爸爸媽媽的收入大概是多少，只知道他們是做什麼工作而已，結果她日前將打工時辦的帳戶借給媽媽使用，意外發現每個月有高達6位數的收入，讓她不禁直呼「真的由衷佩服」。

一名女網友在Dcard以「大家都是幾歲知道爸爸媽媽的收入？」為題發文表示，她到23歲都不知道媽媽的收入是多少，然而前陣子媽媽問她高中畢業打工時辦的帳戶還有沒有在使用，因為需要收一些小額匯款，於是就借用了，「接下來9月份手機都收到一些匯款通知，我也沒有多看，今天寄通知時我就打開看了一下，然後我就嚇到。」

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▲原PO貼出截圖，只見媽媽月收竟高達45萬4085元。（圖／翻攝自 Dcard）

▲原PO貼出截圖，只見媽媽月收竟高達45萬4085元。（圖／翻攝自 Dcard）

原PO貼出截圖，只見上頭顯示月收入竟高達45萬4085元。她透露，媽媽是做設計相關工作，收入來源主要都是接案為主，「沒想到媽媽月收有這樣，當然不是淨收入也有支出，也不是每個月都一樣，但真的由衷佩服。」

原PO指出，媽媽可能小時候怕她亂講話，所以從來沒有透露過自己的收入，上大學也是要用錢就去打工，讓她不禁感嘆「害我也在想以後有小孩了什麼時候該告訴他家庭狀況比較合適。」

文章曝光後，馬上引發熱烈討論，許多網友也分享類似經歷，「高中要申請中低收入被打槍才知道」、「我到高中才知道我爸已經沒收入好幾年，一直以來一家6人的開銷都來自媽媽一個月5萬」、「我不知道我們家一個月收入，也不知道一個月支出跟負債，直到有一天我突然意識到我的補習費有夠貴才發現家裡似乎不是貧民」。

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正妹「倒立懸浮空中」嚇死人　網一看全跪了：太誇張

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