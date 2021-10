美法「澳洲潛艦」衝突後　馬克宏會見美國務卿布林肯

▲美法「澳洲潛艦」衝突後,馬克宏會見布林肯。(圖/翻攝自Secretary Antony Blinken Twitter,下同)



中央社巴黎5日綜合外電報導

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天與來訪的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)舉行會談。這是澳洲的潛艦採購合約引發美法齟齬後,馬克宏首次與美國官員會面。

法新社報導,此行來修補與法國關係的布林肯,原本並沒有安排與馬克宏會面。

美國國務院高階官員在巴黎告訴記者,兩人一對一會談約40分鐘,都同意「當下有機會深化並強化雙方合作」,「即便還有許多困難工作要克服」。

法國總統府艾里賽宮(Elysee)證實布林肯與馬克宏會面,表示此行有助「恢復雙方互信」。

澳洲9月廢止與法國的400億美元潛艦採購合約,改向美英求助建造核動力潛艦,引起馬克宏震怒。法國政府稱澳洲取消合約,如同「從背後捅了(法國)一刀」,甚至一度召回駐華府和坎培拉大使。

美國總統拜登可能沒料到馬克宏會發這麼大的火,一直試圖彌補。美國國務院歐洲事務助理國務卿唐弗瑞德(Karen Donfried)上週承認,「盟友之間更妥善、更坦白的協商,本可讓9月15日宣布的(澳美英AUKUS三方聯盟)聲明受益」。

布林肯今天稍早已與法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)會面,雙方詳談1小時。勒德里安的女發言人表示,這是一次機會「用以確認兩國要如何恢復互信」。

美國國務院官員表示,布林肯接著前往艾里賽宮,原本排定與馬克宏的外交顧問伯納(Emmanuel Bonne)會面,但獲得與「馬克宏一對一會面(機會),歷時約30到40分鐘」。

官員表示,兩人會談氣氛「嚴肅」,「我不想要描述他們的心情,但我會說,至少在會談期間,雙方非常誠摯、友好」。

官員表示,今天的會談內容包括印度太平洋、在西非沙赫爾地區(Sahel)的合作,以及歐盟與北約合作。

布林肯的巴黎之行,早在澳洲潛艦合約事件爆發前就已安排,原本目的是參加經濟合作暨發展組織(OECD)會議;但他的2天訪法行程,預料將環繞潛艦合約議題。

美方已經認知到,修復雙方關係「需要時間與努力,不僅是在言語上,也需要在行動上表現出來」。

不過,美國總統拜登與馬克宏已經通過電話,法國態度似乎也出現軟化跡象。 兩人通話後,法國駐美大使艾蒂安(Philippe Etienne)9月29日返回華府,隨即分別會見布林肯和拜登的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

