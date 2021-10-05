紐西蘭總理宣布：放棄「清零戰略」　轉向與病毒共存

▲紐西蘭打算放棄病毒清零戰略，轉向與病毒共存。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

紐西蘭總統阿爾登4日（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭的從「零 Covid 戰略」轉向與病毒共存，這是在高度傳染性的 Delta 變種病毒出現後，最新一個宣布嘗試放棄清零戰略的國家，根據約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）數據，紐西蘭報告的確診病例僅4409例、死亡病例27例，幾乎是全球病例最少的國家。

根據CNN報導，今年8月在主要城市奧克蘭爆發的 Delta 變種病毒，使得當地進入長期的封鎖狀態，儘管當地已經實施長達6周行動限制令，但是當地在5日還是公布新增24例的本土病例，其中多數發生在奧克蘭。

阿爾登表示，「這種病毒有一根很難以撼動的觸手」迄今為止已經很大程度的控制疫情，但是正如這次疫情中所看到的，回歸到零非常困難，長期的限制措施也無法充分減少感染。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）坦言，疫情回歸到零非常困難。（圖／達志影像／美聯社）



阿爾登說，儘管紐西蘭一直努力過渡到與病毒共存，但 Delta 變種病毒加速了這種變化。報導指出，儘管阿爾登沒有說明何時過渡到與病毒共存，但她強調「還沒有」。

阿爾登說，「我們需要更多郊區居民，或者更多年齡組的人士接種疫苗」。根據紐西蘭衛生部的數據，至少有 49% 的人已經完全接種疫苗，而 79% 的人至少接種了第一劑疫苗。

紐西蘭最近加入了亞太地區幾個國家的計畫，這些國家最近也都宣布了與病毒共存。

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