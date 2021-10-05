《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

記者蘇晟彥／綜合報導

《怪物彈珠》與動畫《Re:從零開始的異世界生活》的首次合作活動開跑，合作期間參加粉專限定活動，就有機會獲得iPhone 13等豐富大里！此外，《怪物彈珠》將於10月10日迎來8週年，將有一系列週年感謝活動讓玩家盡情同樂，繼續享受長青手遊的魅力。





《怪物彈珠》X《Re:從零開始的異世界生活》首次合作活動開跑！

電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》是以長月達平撰寫的小說為原型製作的動畫作品。描寫主角在被召喚至異世界的同時，獲得了死亡後能回到某個時間點的「死亡回歸」能力，並不斷挺身對抗殘酷命運的故事。電視動畫第1季從2016年4月播放至同年9月，第2季從2020年7月播放至2021年3月。

本合作活動中，除了女主角「愛蜜莉雅」之外，雙胞胎女僕「雷姆」、「拉姆」等人氣角色也會在期間限定的轉蛋中登場。而三大魔獸「大兔」、魔女教的大罪司教「貝特魯吉烏斯」等角色會在合作活動冒險中登場，且與怪物彈珠好友協力突破的「白鯨」也會隨機出現。還有可解放主角「菜月昴」5種進化形態的合作活動限定任務，等著玩家來破解！

電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》的人氣角色初次登場！

合作活動角色「愛蜜莉雅」、「雷姆」、「拉姆」、「庫珥修＆菲莉絲」、「碧翠絲」都會在期間限定的轉蛋中登場，其中「愛蜜莉雅」、「雷姆」、「拉姆」更可以獸神化。

【轉蛋中登場的角色】



光屬性 ★6

精靈術師 愛蜜莉雅

（獸神化後） 水屬性 ★6

羅茲瓦爾宅邸的女僕 雷姆

（獸神化後） 火屬性 ★6

羅茲瓦爾宅邸的女僕 拉姆

（獸神化後）



闇屬性 ★5

活了400年的精靈 碧翠絲

（進化合成後） 木屬性 ★5

王選候補者與她的騎士 庫珥修＆菲莉絲

（進化合成後）

《Re:從零開始的異世界生活》的人氣角色於《怪物彈珠》初次登場！



可與好友協力突破的「白鯨攻略戰」冒險出現！

突破對象冒險後隨機會出現「白鯨」！只要突破出現的「白鯨攻略戰」冒險，或是討伐自己與好友的「白鯨」就能獲得「白鯨硬幣」，可用來交換「菜月昴」、「里卡德」、「咪咪＆黑塔洛＆堤比」等合作專屬活動角色。

挑戰「從零開始的對對碰」，就能解放「菜月昴」的5種進化！

另外，在專屬活動「從零開始的對對碰」中，完成任務後即可翻牌，翻開2張相同圖案的卡牌就能夠各別解放「菜月昴」的5種不同進化形態。但若翻牌時觸發了死亡後回到某個時間點的「死亡回歸」，則玩家便須重複挑戰。關於合作活動的更多詳情，請至怪物彈珠官方網站確認！

【「菜月昴」進化解放後】



光屬性 ★6

就只是這樣的故事 愛蜜莉雅＆昴 水屬性 ★6

從零開始 雷姆＆昴 闇屬性 ★6

選擇我吧 碧翠絲＆昴



木屬性 ★6

友人 奧托＆昴 火屬性 ★6

魔女的茶會 艾姬多娜＆昴

挑戰專屬合作活動就能解放「菜月昴」的5種進化

 官方舉辦「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」Facebook活動，完成報名就有機會帶走iPhone 13！

為紀念合作活動開跑，舉辦只要參加就有機會抽中iPhone 13等豪華獎品的「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」

怪物彈珠Facebook官方粉絲團自10月4日（一）起，將連續3天發布影片貼文，只要按讚或分享該貼文並填寫報名表單，即可完成報名抽獎！全部貼文都參加就享有3倍中獎機會！怪物彈珠將從中抽選出63名幸運玩家，送出最新款iPhone、iPad、AirPods及怪物彈珠周邊商品、禮券等豪華獎品！



報名「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」就有機會帶走iPhone 13等豪華獎品

▼活動期間

【第一彈】10月4日（一）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

【第二彈】10月5日（二）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

【第三彈】10月6日（三）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

▼獎品

【第一彈】

・iPhone 13 128G×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

【第二彈】

・AirPods Pro×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

【第三彈】

・iPad mini6 64G×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

怪物彈珠將於10月10日迎來8週年並舉辦週年感謝活動

迎接8週年的同時，發表了「摩西」、「小野小町」等9體角色的獸神化及獸神化・改。同時也會舉辦「爆絕感謝多人遊玩轉蛋」活動，除了可以從5種屬性中選擇2個喜歡的屬性之外，和同伴一起（最多4人）抽轉蛋的話，還可以獲得同伴所選的角色。此外還有「人氣投票轉蛋」，玩家可以從人氣投票前100名的角色中，選擇心儀角色所在的組別來抽轉蛋。