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法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

▲天主教,神父,十字架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法國天主教會的獨立報告出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

法國天主教會「獨立調查委員會」主席索維（Jean-Marc Sauve）於5日表示，1950年以來，至少2900至3200名疑似戀童癖的神父或成員機構裡工作，保守估計21萬6千名孩童淪為性虐受害者，如果把非教會成員算進來，受害人數可能上升至33萬。

《路透社》、《法新社》報導，索維直言，此加害與虐待是系統性的，而且問題至今依然存在，但教會多年以來，不僅沒有採取必要措施防範未然，或者告發不當行為，反而視而不見，有時甚至蓄意讓孩童接觸加害者，展現出「深刻、完全甚至殘忍的冷漠」，直到2015年、2016年才真正改變態度。

索夫表示，委員會採訪受害者與目擊者，審查教會、法庭與警方檔案，確認受害者身分，完成這份2500頁的報告。他強調，委員會聚焦教會內部的「制度與文化機制」，探討為何戀童癖能夠持續存在，並且提出45項改革建議。

▲▼法國天主教會「獨立調查委員會」主席索維（Jean-Marc Sauve）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國天主教會「獨立調查委員會」主席索維（Jean-Marc Sauve）。（圖／達志影像／美聯社）

全球天主教會在過去20年陸續爆出性虐醜聞，震撼位於梵諦岡的羅馬天主教會，也引爆改革聲浪。教宗方濟各（Pope Francis）通過一項具有里程碑意義的政策，要求知悉虐待行為者必須向上級報告；法國天主教會2018年宣布成立獨立調查委員會，由22名醫師、法律專家、歷史學家、社會學家以及神學家組成，旨在揭露性虐案件、重建公眾信心。

獨立報告曝光後，法國主教德穆蘭─博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）向社會致歉，請求原諒並且承諾採取行動。但是，外界目前仍不清楚，教會將對加害者採取何種處分，因為在過去許多案例中，性虐事件的發生時間早已超過法國法律的刑事追訴時效。

 

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