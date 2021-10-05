　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想用手機遠端關燈　他一啟動「先進科技」下秒出事了！拆家畫面曝

記者葉睿涵／編譯

日本一位網友貪圖方便，花費3000日圓（約新台幣753元）購買了遠端裝置，並將它安裝在電燈開關旁，希望用手機就能遠端操控這個裝置開關燈，沒想到超展開的結局卻讓這名網友看傻了眼。他還將操作的全過程放上推特與眾人分享，不料竟釣出不少有相同經歷的網友。

據ITmedia網站報導，從影片可見，當網友安裝好遠端裝置，並按下操作鍵後，本來卡在電燈開關上的裝置就緩慢地伸出了一支「小手指」並按下開關按鈕。這名網友看到這裡原本還以為一切相當順利，但沒想到就在裝置收回「小手指」後，因為粘黏力太強，而導致裝備拉扯到開關的外殼，雙雙掉落在地。

▲▼日本網友在操作遠端遙控裝置時竟發生了超可怕的意外。（圖／翻攝自推特／@tukinowagamo）

▲日本網友在操作遠端遙控裝置時竟發生了超可怕的意外。（圖／翻攝自推特／@tukinowagamo）

看傻了眼的網友將操作影片放上推特與網友們一起分享，瞬間吸引許多網友觀看，並紛紛笑道，「這力道也太猛了吧」、「電燈OFF現在變成外殼OFF了」，還有不少網友表示他們也曾有類似的經驗，「我家的也是這樣，現在要重新粘回去了」。不過也有網友給予建議指出，只要在安裝裝置時先墊上緩衝物品，就不會發生這種尷尬的狀況了。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
《魷魚遊戲》證實　「這幕畫面」將刪掉
女店員遭挖眼　屏縣府不開募款帳戶！宅神開嗆了
陳時中稱讚的好歌喉！　羅一鈞高唱《國恩家慶》影片曝光
全台薪資王出爐　這縣市平均月薪42K「狠甩北市」
快訊／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮
快訊／第58屆金馬獎　完整入圍名單一次看
快訊／金馬獎入圍名單公布　看到龍劭華哭了
誇張影片曝！高雄怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕
快訊／「挺台加入CPTPP」澳洲前總理來了！　蔡英文將在總統
「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！　老師傻掉
女學生騎UBike摔倒控遊覽車肇逃！　影片還原逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

印度補助新冠肺炎死者家屬驚人　因確診而輕生也符合資格

快訊／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

交友APP遇帥哥　她傻跟回家遭下藥拍不雅片！事後才知是性侵慣犯

小飛機拉布條「妳願意嫁給我嗎」　下秒墜地摔爛燒成火球

想用手機遠端關燈　他一啟動「先進科技」下秒出事了！拆家畫面曝

特斯拉開進無人墓園　偵測到「行人逼近」車主嚇爆！超毛影片瘋傳

軍隊伙食藏驚人異物！昆蟲、青蛙、鐵絲全吃下肚　軍方擺爛連吃5年

南韓禁吃狗肉惹毛金正恩！　專家：試射飛彈疑為「報復」

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

印度補助新冠肺炎死者家屬驚人　因確診而輕生也符合資格

快訊／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

交友APP遇帥哥　她傻跟回家遭下藥拍不雅片！事後才知是性侵慣犯

小飛機拉布條「妳願意嫁給我嗎」　下秒墜地摔爛燒成火球

想用手機遠端關燈　他一啟動「先進科技」下秒出事了！拆家畫面曝

特斯拉開進無人墓園　偵測到「行人逼近」車主嚇爆！超毛影片瘋傳

軍隊伙食藏驚人異物！昆蟲、青蛙、鐵絲全吃下肚　軍方擺爛連吃5年

南韓禁吃狗肉惹毛金正恩！　專家：試射飛彈疑為「報復」

成大全大運圓滿落幕11項15人次破全國　明年國體大接棒桃園見

誤信打疫苗不能上天堂！她聽教友的話吃驅蟲藥防新冠　超慘下場曝

台東百歲大吉故事寫真書　記錄人瑞精彩人生故事

法國天主教會「藏3千多名戀童癖」至少21.6萬人受害！獨立調查曝光

充電更快、容量提升！Apple Watch Series 7評比　「4特點」值得入手

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》　網敲碗狂讚：可去森林之王了

慢性腎病一天透析5次！　9歲女童植入「第三顆腎」重拾新生

陳傑憲腰傷恢復仍有疑慮　羅暐捷連兩戰先發1棒

電動自行車需買「強制責任險」！　違者最高可罰1500元

台積電小股東開第1槍！向法院提假處分聲請　禁提供機密文件給外國

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

臉書全球死機！「它」可能是禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

情侶野戰「觸怒天神」　雷擊劈垮巨樹壓毀100棟民宅

臉書大當機原因揭曉！　竟是「路由器設定」更動錯誤

富2代性侵200壯漢！受害者把他扁成豬頭

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

快訊／全球當機近7小時　臉書創辦人發文道歉

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

臉書一團亂！　員工曝連識別證都不能刷

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

中國加入CPTPP　日本新首相岸田文雄存疑慮

FB疑數據遭刪影像曝！　專家指「人為疏失」可能性大

更多熱門

相關新聞

軍隊伙食藏昆蟲、青蛙、鐵絲！連吃5年

軍隊伙食藏昆蟲、青蛙、鐵絲！連吃5年

吃飽才能有力氣作戰，因此伙食在軍隊內可以說是相當重要。不過在南韓，卻被爆出在辛奇（韓式泡菜，김치）等軍需供應伙食內發現頭髮、鐵絲、青蛙，甚至還被發現竟藏有一把用過的菜刀，且直到現今業者仍未接受軍方的制裁，持續向軍方供應食材。

南韓禁吃狗肉惹毛金正恩！試射飛彈疑為「報復」

南韓禁吃狗肉惹毛金正恩！試射飛彈疑為「報復」

聞到沐浴乳就逃　奴才一招反制「牠乖乖進陷阱」

聞到沐浴乳就逃　奴才一招反制「牠乖乖進陷阱」

共機擾台數量破紀錄　日本重申：盼和平解決

共機擾台數量破紀錄　日本重申：盼和平解決

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

關鍵字：

日本日韓要聞遠端裝置電燈開關

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

臉書全球死機！「它」可能是禍首

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面