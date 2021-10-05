抽樣「4／25~7／3捐血者」驗抗體　陳時中：驗出陽性不回追

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布「血清抗體研究計畫」，隨機抽樣4月25日至7月3日全臺各捐血中心之血清存檔樣本共5000件，檢測病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體了解過去社區感染情形。指揮官陳時中表示，若驗出抗體陽性，表示先前曾感染，因為不牽涉到個案，也不會用檢查結果進行回追，但在此期間捐過血的民眾若不想參與，可於10月18日前致電1922退出。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為防堵新冠病毒Delta變異株入侵社區，指揮中心已於今年8月23日啟動防堵Delta變異株加強監測方案，並將由疾病管制署進行捐血人血清抗體陽性盛行率研究調查計畫，以作為防治政策上的參考依據與評估捐輸血者風險。

指揮中心說明，為瞭解今年5月份本土新冠疫情上升之際，社區中自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例地理分布與趨勢變化，與評估捐輸血者之風險，將針對今年4月25日至7月3日全臺各捐血中心之血清存檔樣本(每袋血均須留存此樣本，作為血液安全追溯調查之用)隨機抽樣共5000件，檢測SARS-CoV-2病毒抗核蛋白及棘蛋白抗體，該時段有捐血的民眾被抽到的機率約為1-2%。

指揮官陳時中解釋，該計畫不僅是作為防治政策上的參考依據，亦為國際上普遍使用於COVID-19血清流行病學調查方式。該計畫為保護捐血人個資，血液基金會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾病管制署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血液基金會按程序銷毀，故無論是血液基金會或疾病管制署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，亦無法將抗體檢測結果通知特定捐血人。

指揮中心指出，加入或退出此計畫與否並不影響捐血人現有任何權益，亦不會被特別註記。該研究經疾病管制署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出（opt out）的方式，以確保受試者的自主權。若有曾於該段時間捐血之捐血人欲退出本計畫，請於10月18日前致電1922並請留下相關資料(血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日)，後續由血液基金會於檢體抽樣前排除。

陳時中另強調，血清抗體研究調查計畫因為規模比較大，IRB委員也做了詳細審核，「委員們都很嚴格」。希望在10/18以前完成收案，之後就可以啟動執行，未來有結果會跟國人公布。