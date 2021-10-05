潘多拉文件爆國王密掃英美豪宅　約旦媒體卻靜悄悄：官員施壓閉嘴

▲潘朵拉文件揭露約旦國王的房地產帝國，但是當地媒體卻不敢報導此事，導致大部分民眾渾然不知，下同。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉5日專電

外洩財務文件調查報告「潘朵拉文件」揭露約旦國王阿布杜拉二世的房地產帝國，但是擔心因言賈禍的當地媒體自我審查，要不不報導或迅速下架報導，大部分約旦民眾渾然不知。

國際調查記者聯盟（ICIJ）昨天公布名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，揭露全球數百名政要和富豪在境外隱匿財富的情況。

文件指出，阿布杜拉二世（King Abdullah II）於2003年到2017年建立境外公司和避稅天堂網絡，打造遍及美國加州馬利布（Malibu）至華府及英國倫敦等地、總值約1億美元（約新台幣28億元）的房地產帝國，自1999年登基以來買下15棟房。

不過，全約旦昨天相關新聞只有一條，內容為阿布杜拉二世走訪中部巴迪亞地區（Badia region）時駁斥上述文件是「不明參與者為了對抗國家而發起的有針對性運動」。

不願具名的約旦某新聞網站記者告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）：「潘朵拉文件公布前後，安全官員對媒體進行施壓，以確保外洩報告內容在約旦絕對不會曝光。」

這名記者說：「我接到約旦安全官員電話，要求我們網站將一則引述英國廣播公司（BBC）的新聞下架。」

約旦媒體避免報導對王室不利消息，今年稍早也曾經發生過。4月時，約旦檢察總長就曾下令媒體不准報導一起煽動叛亂陰謀。

網站Al-Taj編輯、曾任約旦記者協會（Jordan Press Association）公民自由委員會主席的拜達爾（Jihad Abu Beidar）指出，當時的經驗讓許多記者知道最好先自我審查以免因言賈禍。

他說：「即使在社群媒體上，約旦記者也像驚弓之鳥。民眾越來越不信任本地媒體其來有自，諸如潘朵拉文件這種重大新聞他們根本不會報，受眾毫無知情權。」

AmmanNet這家媒體一度刊登一則相關新聞，卻於3個小時後下架。

捍衛記者自由中心（Centre for Defending Freedom of Journalists）2020年曾表示，約旦當地媒體的編輯團隊出版前會先自行審查，並且移除他們認為有違國家立場的內容。接受捍衛記者自由中心訪問的記者中，96%坦言會如此自我審查。

調查記者沙瓦白凱（Musab Shawabkeh）指出，壓迫性新聞法規讓獨立媒體面臨排山倒海壓力，記者為此繫獄事件更令他們三思而行。

約旦媒體主管機關否認對新聞機構進行施壓。政府媒體委員會主委瑞吉（Tareq Abu Ragheb）指出：「沒有針對報導潘朵拉文件給各大媒體任何壓力，但是約旦媒體理解相關資訊毫無價值可言，因此自行避免犯錯。」

他說：「媒體理解自己可能變成想要傷害約旦的人手中子彈。可以確定的是，我們沒有對任何人進行干預或施壓。」

阿布杜拉二世的律師指出，國王依法不必繳稅，因此建立境外公司善用避稅天堂完全不違法。律師並對國際調查記者聯盟回應稱，國王名下房產相關資訊不正確或早已過時。

調查記者沙瓦白凱則認為，王室律師說法「不但證實了國王海外置產，也造成外國媒體比本國媒體更可信的印象，徒然加深本國媒體與受眾間的鴻溝」。

除了報紙、廣播電台、電視頻道三緘其口，中東之眼在約旦首都安曼街頭也找不到願意針對此事受訪的小老百姓。不過還是有人在社群媒體上討論，用阿拉伯文書寫的「#潘朵拉文件」在約旦成為推特熱門主題標籤。

「房價持續上漲，國王20年前購入的房產現值超過十倍，跟前國王胡笙（Hussein Bin Talal）名下房產一樣，我們根本無從得知來龍去脈。」推特用戶法拉吉（Deema Farraj）推文稱：「真希望也有人把真相外洩給我們。」

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