小飛機拉布條「妳願意嫁給我嗎」　下秒墜地摔爛燒成火球

▲加拿大蒙特婁一架小飛機墜毀。（圖／翻攝自YouTube／The 4K Guy - Fire&Police）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大蒙特婁（Montreal）發生可怕意外，一架塞斯納172型（Cessna 172）小飛機劃過天際，尾端還掛著「妳願意嫁給我嗎」求婚布條，未料下秒卻意外墜毀，化為一團廢鐵，被熊熊大火吞噬。機長錢貝拉（Gian Piero Ciambella）目前仍在急救中，唯一乘客則當場身亡。

CTV等外媒報導，小飛機2日下午5時46分從聖馬蒂厄機場起飛，不久後向塔台通報引擎故障，儘管機長成功避開附近的音樂祭人潮，傍晚6時左右仍在蒙特婁舊城區（Old Montreal）一座公園墜機。

目擊者蘿倫（Laurel Scala）回憶，小飛機當時拉著浪漫布條，飛行高度也很正常，她與老公原本陶醉地欣賞，未料不久後竟發生意外。

加拿大國家運輸安全調查委員會（TSB）表示，根據現場證據，小飛機墜地過程中曾彈起、翻滾，最後才停下。發言人克雷普斯基（Chris Krepski）證實接獲引擎故障通報，但也強調事故原因尚未釐清，「我們還沒有排除任何可能性」。

據悉，求婚布條疑似掉入附近的聖羅倫斯河（Saint Lawrence River），目前尚未尋獲，而飛機殘骸將被送往首都渥太華（Ottawa）的實驗室接受詳細檢查。此外，相關單位也仍在調查，罹難乘客是否就是求婚者。

機長錢貝拉經營小型飛機公司Aerogram，他2006年駕駛同一架小飛機時引擎熄火，只好緊急迫降在公園大道（Parc Avenue），卻沒有造成任何傷亡，英勇事蹟不僅登上全國新聞頭條，也獲頒航空獎狀。

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