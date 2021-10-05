嬰兒比你還會賺！IG網紅寶寶「1篇貼文」進帳13萬　百萬粉絲被萌翻

▲Instagram網紅諾亞（Noah Tavares）穩坐最受歡迎的網紅寶寶冠軍。（圖／翻攝Instagram@euamonono）

記者吳美依／綜合報導

許多父母熱愛分享親子趣事，一些人特別喜歡透過影像記錄，因此替孩子創立粉絲專頁，進一步催生出「網紅寶寶」，最後甚至能夠靠著知名度，接業配案提高收入。《太陽報》整理出Instagram最會賺錢的前5名，這些孩子一天進帳的數字，恐怕遠遠勝過許多人的月薪。

諾亞（Noah Tavares）

諾亞出生起擁有Instagram粉絲專頁「euamonono」，從小就很習慣面對鏡頭，活潑又俏皮的表情吸引100萬名粉絲，穩坐最受歡迎的「網紅寶寶」冠軍寶座。《太陽報》指出，他的帳號每次發布一篇貼文，就能夠賺進3444英鎊（約新台幣13萬）。

瑪蕾（Marleigh Grant）

瑪蕾與叔叔一起亂倒飲料、搞破壞的影片在網路上掀起旋風，她的Instagram帳號「theyeetbaby」上擁有110萬粉絲，每篇貼文可以賺進3444英鎊（約新台幣13萬）。

霍斯頓（Halston Blake Fisher）

2歲的霍斯頓被形容為「甜美又時髦」，喜歡擦口紅和唱歌，經常綁著雙馬尾，身穿可愛童裝亮相，面對鏡頭時超有架式。她的Instagram帳號「halston.blake」擁有61.3萬粉絲，每發一篇業配文都能賺進2191英鎊（約新台幣8.3萬元）。

茱爾（Drew Hazel）

茱爾來自英國，10月底就要年滿2歲。她有著世上最可愛的笑容，在Instagram帳號「drewhazeleast」的每篇貼文都能獲得上萬讚數，如今累計超過50萬粉絲，每次貼文可能進帳多達1831英鎊（約新台幣7萬元）。



芙拉維亞（Flavia Louise）

芙拉維亞被形容為「栽培中的女演員」，她的Instagram帳號「flavinhalouise」擁有超過25萬名粉絲，每篇貼文可望賺到850英鎊（約新台幣3.2萬元）。

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